Ni potus ni lengua de suegra: cuál es la planta que jamás debes tener dentro de casa, según el Feng Shui

Esta es la planta que jamás debe estar dentro de casa, según el Feng Shui
Para la filosofía asiática de origen taoísta, hay una planta que no puede estar dentro de casa porque atrae vibras negativas. Por suerte no es ni el potus ni la lengua de suegra, sino otro ejemplar.
La especie en cuestión es la hortensia. De acuerdo con el Feng Shui, la ubicación de los elementos dentro de una casa influye en la circulación del chi, entendido como la energía vital que atraviesa los espacios. Por esta razón, determinadas plantas se asocian con prosperidad, equilibrio y bienestar, mientras que otras representan sensaciones que pueden alterar la armonía del hogar.
La hortensia destaca por sus flores abundantes y sus diferentes tonalidades, pero su simbolismo dentro del Feng Shui no resulta tan positivo. Algunas interpretaciones relacionan esta planta con la soledad, el aislamiento y una actitud excesivamente introspectiva.
Esta creencia no está relacionada con las características naturales de la especie, sino con el significado que determinadas corrientes de esta filosofía atribuyen a su apariencia. Sus grandes conjuntos florales y algunos de sus colores suaves o fríos se vinculan con estados emocionales asociados a la melancolía y al repliegue personal.
Por este motivo, quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui prefieren reservar las hortensias para espacios exteriores como jardines, patios, balcones o terrazas. De esta manera, es posible disfrutar de su atractivo ornamental sin incorporarlas a las zonas interiores donde se busca favorecer determinadas energías.
También existen sectores específicos de la vivienda en los que se recomienda evitar especialmente esta planta. La entrada es uno de ellos, ya que representa el acceso de nuevas oportunidades y energía al hogar. Colocar hortensias allí no coincide con la intención de favorecer una bienvenida energética positiva.
En pocas palabras
- Feng Shui: Una corriente asiática advierte sobre la planta que no debe estar en el interior del hogar.
- Hortensia: La especie en cuestión atrae vibras negativas como la soledad y el aislamiento.
- Ubicación: Se recomienda su presencia en exteriores para evitar alterar la armonía y el flujo de energía vital.