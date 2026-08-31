Ni potus ni lengua de suegra: cuál es la planta que jamás debes tener dentro de casa, según el Feng Shui

La hortensia destaca por sus flores abundantes y sus diferentes tonalidades, pero su simbolismo dentro del Feng Shui no resulta tan positivo. Algunas interpretaciones relacionan esta planta con la soledad, el aislamiento y una actitud excesivamente introspectiva.

Esta creencia no está relacionada con las características naturales de la especie, sino con el significado que determinadas corrientes de esta filosofía atribuyen a su apariencia. Sus grandes conjuntos florales y algunos de sus colores suaves o fríos se vinculan con estados emocionales asociados a la melancolía y al repliegue personal.

Por este motivo, quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui prefieren reservar las hortensias para espacios exteriores como jardines, patios, balcones o terrazas. De esta manera, es posible disfrutar de su atractivo ornamental sin incorporarlas a las zonas interiores donde se busca favorecer determinadas energías.

También existen sectores específicos de la vivienda en los que se recomienda evitar especialmente esta planta. La entrada es uno de ellos, ya que representa el acceso de nuevas oportunidades y energía al hogar. Colocar hortensias allí no coincide con la intención de favorecer una bienvenida energética positiva.