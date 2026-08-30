Ni lengua de suegra ni jazmín: la elegante planta que necesita poca agua y "crece sola"

Zamioculca.

Uno de sus principales beneficios es que no necesita riegos frecuentes. Esta planta cuenta con rizomas subterráneos capaces de almacenar agua, por lo que puede soportar períodos de sequía mejor que el exceso de humedad. Por eso, antes de volver a regarla, es importante comprobar que el sustrato se encuentre completamente seco.

El exceso de agua es uno de los principales errores que pueden afectar a la zamioculca. Si las raíces permanecen constantemente húmedas, pueden aparecer problemas relacionados con la pudrición. Para evitarlo, conviene utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita eliminar el agua sobrante.

Otra de las razones por las que resulta ideal para principiantes es su ritmo de crecimiento. Con una ubicación adecuada, riego moderado y un sustrato con buen drenaje, la planta puede desarrollar nuevos brotes y tallos sin requerir cuidados constantes.

Zamioculca.

Además, la zamioculca no necesita podas frecuentes. Solo será necesario retirar las hojas o tallos que se encuentren secos o dañados para conservar una apariencia prolija.

De esta forma, la zamioculca se convierte en la planta perfecta para principiantes, no solo por su poder ornamental sino también por sus simples cuidados de jardinería. De hecho, si no querés arriesgarte a sembrarla desde cero, podés comprarla en un vivero con su respectiva maceta.