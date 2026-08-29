Su capital se hunde hasta 25 centímetros por año y ya construyen otra en plena selva

Nusantara, la nueva ciudad, ocupa unas 256.000 hectáreas y fue concebida bajo el concepto de Forest City. El plan oficial establece que alrededor del 65% del territorio debe mantenerse como área forestal protegida, mientras que otro 10% estará destinado a producción de alimentos. Solo una cuarta parte quedaría destinada al desarrollo urbano.

Una nueva capital, una nueva oportunidad

La promesa ambiental de la nueva capital, sin embargo, tiene una particularidad. Una parte importante del paisaje que se pretende recuperar ya no es bosque tropical intacto. El propio gobierno reconoce que el territorio incluye antiguas plantaciones forestales, áreas de minería, tierras abiertas y zonas degradadas. En julio de 2026, las autoridades informaron que habían plantado alrededor de 5 millones de árboles desde 2022 y que buscaban recuperar el ecosistema mediante rewilding, no solamente mediante reforestación.

El desafío aparece en el corazón mismo de la nueva capital. Un estudio publicado en agosto de 2026 analizó imágenes satelitales del área central de desarrollo entre 2021 y 2026 y detectó una reducción del 18,1% de la vegetación, mientras que la superficie construida aumentó 672%. El trabajo también registró una caída del 17,1% en el índice promedio de vegetación.

Indonesia intenta compensar parte de esa transformación. Para 2026, la rehabilitación forestal había alcanzado unas 1.805 hectáreas, con especies nativas y endémicas de Kalimantan como meranti, gaharu, kapur y nyatoh. También se construyeron corredores para conectar hábitats fragmentados.