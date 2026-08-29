Su capital se hunde hasta 25 centímetros por año y ya construyen otra en plena selva

Indonesia está construyendo una nueva capital en la isla de Borneo para dejar atrás a una ciudad que enfrenta uno de los problemas urbanos más graves del mundo. Yakarta, su capital, se hunde.
La alternativa se llama Nusantara y fue diseñada con el objetivo de convertirse en una capital rodeada de naturaleza. Pero mientras los planos hablan de una “ciudad bosque”, las máquinas ya están transformando parte del territorio.
Indonesia está construyendo una capital en la selva para escapar de una ciudad que se hunde
Yakarta, en la isla de Java, enfrenta inundaciones, crecimiento urbano y un hundimiento del terreno que en algunas zonas alcanza varios centímetros por año. La extracción de agua subterránea, el peso de las construcciones y otros factores contribuyen al problema. El gobierno decidió entonces trasladar la capital hacia Kalimantan Oriental, en Borneo, a más de 1.000 kilómetros de distancia.
Nusantara, la nueva ciudad, ocupa unas 256.000 hectáreas y fue concebida bajo el concepto de Forest City. El plan oficial establece que alrededor del 65% del territorio debe mantenerse como área forestal protegida, mientras que otro 10% estará destinado a producción de alimentos. Solo una cuarta parte quedaría destinada al desarrollo urbano.
Una nueva capital, una nueva oportunidad
La promesa ambiental de la nueva capital, sin embargo, tiene una particularidad. Una parte importante del paisaje que se pretende recuperar ya no es bosque tropical intacto. El propio gobierno reconoce que el territorio incluye antiguas plantaciones forestales, áreas de minería, tierras abiertas y zonas degradadas. En julio de 2026, las autoridades informaron que habían plantado alrededor de 5 millones de árboles desde 2022 y que buscaban recuperar el ecosistema mediante rewilding, no solamente mediante reforestación.
El desafío aparece en el corazón mismo de la nueva capital. Un estudio publicado en agosto de 2026 analizó imágenes satelitales del área central de desarrollo entre 2021 y 2026 y detectó una reducción del 18,1% de la vegetación, mientras que la superficie construida aumentó 672%. El trabajo también registró una caída del 17,1% en el índice promedio de vegetación.
Indonesia intenta compensar parte de esa transformación. Para 2026, la rehabilitación forestal había alcanzado unas 1.805 hectáreas, con especies nativas y endémicas de Kalimantan como meranti, gaharu, kapur y nyatoh. También se construyeron corredores para conectar hábitats fragmentados.
En pocas palabras
- Indonesia construye: Nusantara, su nueva capital, busca reforestar el 65% del territorio para contrarrestar la degradación ambiental y el hundimiento de Yakarta.
- Yakarta se hunde: La actual capital enfrenta graves problemas por la extracción de agua, el peso de las construcciones y el crecimiento urbano, hundiéndose hasta 25 centímetros por año en algunas zonas.
- Desafío ambiental: Aunque se promete una "ciudad bosque", el área de desarrollo central ha visto una reducción del 18,1% de vegetación y un aumento del 672% en construcción entre 2021 y 2026.