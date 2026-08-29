En 1992, empezaron a triturar zapatillas usadas: hoy ya reciclaron más de 148 millones de libras de material

Una zapatilla puede tardar años en desaparecer después de ser arrojada a la basura. Nike decidió probar otra posibilidad: desarmarla, triturarla y convertir sus materiales en algo que pudiera volver a utilizarse.
Así nació en 1992 Nike Grind, un programa que comenzó como un experimento para encontrarle una segunda vida al calzado y terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de reciclaje más conocidos de la compañía.
En 1992, Nike empezó a triturar zapatillas usadas: hoy convirtió millones de kilos de residuos nuevos materiales
La idea era aprovechar los materiales que componen una zapatilla en lugar de enviarlos directamente a un vertedero. El proceso separa la goma de las suelas, la espuma de las mediasuelas y los materiales textiles de la parte superior. Cada componente puede seguir un camino diferente dependiendo de sus características y del producto que se quiera fabricar.
El comienzo fue bastante menos sofisticado de lo que podría imaginarse. Según Nike, un pequeño grupo de empleados comenzó a experimentar con distintas formas de destruir zapatillas usadas y recuperar sus materiales. Probaron con microondas, chorros de agua e incluso utilizaron una secadora doméstica que terminó destruida durante los ensayos. De esos experimentos surgió una máquina capaz de triturar el calzado y separar sus componentes.
Reciclar zapatillas: el método de Nike que procesa 67 millones de kilos
El primer gran destino de esos materiales fue el deporte. El caucho recuperado empezó a utilizarse en canchas de básquetbol, pistas de atletismo, superficies deportivas y parques infantiles. Con el tiempo, Nike Grind también llegó a pisos interiores, muebles, instalaciones comerciales, lugares de trabajo e incluso productos como mancuernas y discos para entrenamiento.
La escala cambió por completo. Nike informa que desde 1992 se reciclaron más de 148 millones de libras de Nike Grind, unos 67 millones de kilos, procedentes tanto de zapatillas como de residuos de fabricación. El material dejó así de ser solamente un residuo para convertirse en una materia prima utilizada por empresas externas en nuevos productos.
En pocas palabras
- Nike Grind: El programa iniciado en 1992 recicla residuos de zapatillas y producción.
- Proceso y Materiales: Se separan goma, espuma y textiles para crear materia prima.
- Impacto: Se han reciclado más de 67 millones de kilos de material desde su inicio.