En 1992, empezaron a triturar zapatillas usadas: hoy ya reciclaron más de 148 millones de libras de material

El comienzo fue bastante menos sofisticado de lo que podría imaginarse. Según Nike, un pequeño grupo de empleados comenzó a experimentar con distintas formas de destruir zapatillas usadas y recuperar sus materiales. Probaron con microondas, chorros de agua e incluso utilizaron una secadora doméstica que terminó destruida durante los ensayos. De esos experimentos surgió una máquina capaz de triturar el calzado y separar sus componentes.

Reciclar zapatillas: el método de Nike que procesa 67 millones de kilos

El primer gran destino de esos materiales fue el deporte. El caucho recuperado empezó a utilizarse en canchas de básquetbol, pistas de atletismo, superficies deportivas y parques infantiles. Con el tiempo, Nike Grind también llegó a pisos interiores, muebles, instalaciones comerciales, lugares de trabajo e incluso productos como mancuernas y discos para entrenamiento.

La escala cambió por completo. Nike informa que desde 1992 se reciclaron más de 148 millones de libras de Nike Grind, unos 67 millones de kilos, procedentes tanto de zapatillas como de residuos de fabricación. El material dejó así de ser solamente un residuo para convertirse en una materia prima utilizada por empresas externas en nuevos productos.