En 1960 secaron un mar y dejaron un desierto: hoy 1.6 millones de hectáreas se convirtieron en bosque

El retroceso del mar Aral dejó expuestos unos 60.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, una superficie que terminó formando el llamado Aralkum. El suelo contiene grandes cantidades de sal y residuos acumulados durante décadas de actividad agrícola. Cuando los vientos levantan ese material, las partículas pueden viajar grandes distancias y afectar la calidad del aire, los cultivos y la salud de las comunidades cercanas.

Transforman el desierto en un bosque

Por eso, Uzbekistán comenzó a transformar parte de ese antiguo fondo marino en una barrera vegetal. Una de las especies principales es el saxaul, un árbol y arbusto nativo de Asia Central capaz de soportar condiciones extremas de sequía y salinidad. Su función no es recuperar el mar, sino fijar el suelo y evitar que el viento se lleve la arena y el polvo.

El esfuerzo ya alcanzó una escala considerable. Según el Banco Mundial, Uzbekistán había plantado más de 1.6 millones de hectáreas con árboles y vegetación resistente a la sequía en la región del Aral. El objetivo es convertir parte del antiguo lecho en una superficie capaz de retener el suelo y reducir la intensidad de las tormentas de polvo.

El problema, sin embargo, excede al ambiente. En Karakalpakstán, la degradación del territorio provoca pérdidas económicas y amenaza actividades como la agricultura y la ganadería. Un programa respaldado por el Banco Mundial, RESILAND Uzbekistan, moviliza 153 millones de dólares para restaurar paisajes degradados, estabilizar los suelos y reducir las tormentas de polvo provocadas por el desierto.