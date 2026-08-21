Quedó atrapado mar adentro 438 días, recorrió sin rumbo 10.800 kilómetros y sobrevivió: "Comía peces crudos"

En esta pequeña embarcación vivió Alvarenga durante 438 días. Foto: AFP

Solo en medio del mar, la fantástica historia del sobreviviente

Durante los primeros meses el calvario era sobrellevado de a dos, porque Alvarenga estuvo acompañado por Córdoba. Pero su compañero comenzó a enfermarse, dejó de alimentarse y finalmente murió. Desde entonces, Alvarenga afrontó en soledad una travesía marcada por el hambre, la sed y el aislamiento.

También tuvo que soportar tormentas y una exposición permanente al sol, mientras pasaba largos períodos sin saber cuándo podría volver a ver tierra. Para conservar alguna referencia temporal, contó los ciclos de la Luna mientras esperaba que otra embarcación lo encontrara o que las corrientes lo acercaran a algún destino.

El viaje terminó el 30 de enero de 2014, cuando Alvarenga abandonó la embarcación y llegó a una isla perteneciente al atolón Ebon, en las Islas Marshall. Allí fue encontrado y asistido por habitantes de la zona.

El reencuentro con la civilización 438 días después, tras los estudios médicos. La aventura de su vida. Foto: AFP

Para entonces habían transcurrido exactamente 438 días desde su partida de México. Durante ese período, el pescador recorrió cerca de 10.800 kilómetros sin rumbo definido a través del Pacífico.

Finalmente, el 10 de febrero de 2014, regresó a El Salvador, poniendo fin a una odisea que había comenzado con una salida de pesca y terminó a miles de kilómetros del lugar donde había partido. Y vivo, que es lo mejor de esta historia, una de las más espectaculares de la supervivencia humana que siempre es bueno recordar.