Quedó atrapado mar adentro 438 días, recorrió sin rumbo 10.800 kilómetros y sobrevivió: "Comía peces crudos"

Parecía que sería una jornada de pesca tranquila, como cualquier otra, pero terminó convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más extraordinarias ocurridas de los últimos tiempos, en medio del mar. Digna de ser destacada como la película " Náufrago", pero en la vida real. José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño que trabajaba en México, permaneció 438 días a la deriva después de que una tormenta dejara inutilizada su pequeña embarcación.
Alvarenga había salido desde Chiapas el 17 de noviembre de 2012 junto a Ezequiel Córdoba. La intención era realizar una salida de pesca, pero las condiciones meteorológicas cambiaron por completo el plan y la embarcación quedó sin posibilidades de regresar a tierra.
Con el paso de los días, los suministros que habían llevado comenzaron a agotarse. Sin alimentos suficientes, Alvarenga tuvo que recurrir a los recursos que encontraba en el mar: capturaba peces, tortugas y aves marinas con sus propias manos y, en la mayoría de los casos, los consumía crudos.
Solo en medio del mar, la fantástica historia del sobreviviente
Durante los primeros meses el calvario era sobrellevado de a dos, porque Alvarenga estuvo acompañado por Córdoba. Pero su compañero comenzó a enfermarse, dejó de alimentarse y finalmente murió. Desde entonces, Alvarenga afrontó en soledad una travesía marcada por el hambre, la sed y el aislamiento.
También tuvo que soportar tormentas y una exposición permanente al sol, mientras pasaba largos períodos sin saber cuándo podría volver a ver tierra. Para conservar alguna referencia temporal, contó los ciclos de la Luna mientras esperaba que otra embarcación lo encontrara o que las corrientes lo acercaran a algún destino.
El viaje terminó el 30 de enero de 2014, cuando Alvarenga abandonó la embarcación y llegó a una isla perteneciente al atolón Ebon, en las Islas Marshall. Allí fue encontrado y asistido por habitantes de la zona.
Para entonces habían transcurrido exactamente 438 días desde su partida de México. Durante ese período, el pescador recorrió cerca de 10.800 kilómetros sin rumbo definido a través del Pacífico.
Finalmente, el 10 de febrero de 2014, regresó a El Salvador, poniendo fin a una odisea que había comenzado con una salida de pesca y terminó a miles de kilómetros del lugar donde había partido. Y vivo, que es lo mejor de esta historia, una de las más espectaculares de la supervivencia humana que siempre es bueno recordar.
En pocas palabras
- Pescador: José Salvador Alvarenga sobrevivió 438 días a la deriva en el Pacífico.
- Travesía: recorrió 10.800 km, comiendo peces crudos y enfrentando tormentas en soledad.
- Hallazgo: llegó a las Islas Marshall y regresó a El Salvador tras su increíble odisea.