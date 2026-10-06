¿Cómo se escribe "graffiti" o "grafiti"?: la RAE alejó todas las dudas y aclaró cómo se escribe

Si vamos a la definición, la RAE la describe como una firma, texto o composición pictórica que suele realizarse sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente.

La RAE no deja mucho espacio a la interpretación: la forma que aparece en el diccionario académico es grafiti, con una sola f y una sola t. Por tanto, si se escribe un texto en español, lo normal es optar por grafiti.

Aún así, no debes preocuparte si has tenido dudas, ya que el origen de la confusión está en que la palabra procede del italiano graffiti, plural de graffito, y esa forma se popularizó fuera de Italia hasta convertirse en la escritura más reconocible para muchos hablantes.

Sin embargo, cuando una palabra extranjera se adapta al español, cambia para encajar en la ortografía de nuestra lengua. En este caso, el resultado es grafiti, una voz masculina que funciona como sustantivo singular.

Por eso, lo adecuado en español es escribir frases como «un grafiti en la pared», «el grafiti del túnel» o «un grafiti enorme en una fachada». La forma graffiti puede aparecer como extranjerismo no adaptado y siempre en cursiva.

Si vamos al diccionario, la RAE lo define como «firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie».

Además, con un ejemplo que nos puede ayudar a saber cómo utilizar el plural: «Grafitis de todo tipo decoran los vagones abandonados». Y es que en español no se dice los graffiti ni los graffitis como forma preferente, sino grafitis.

De hecho, grafiti o graffiti no es el único error común. También aparecen formas como grafitti, graffitti y siempre están mal escritos.

En español, la solución más sencilla es recordar que la forma académica se escribe como suena para la mayoría de hablantes: grafiti. Sin doble f, sin doble t y sin necesidad de conservar la grafía italiana.

También conviene fijarse en la familia de palabras. Por ejemplo, la persona que hace grafitis es un grafitero o una grafitera, no un graffitero en un texto español cuidado. El criterio es el mismo.

El caso de grafiti no es único en español. Por ejemplo, la pronunciación y la escritura de pizza es otro italianismo que a algunas personas les genera confusión.

Fuente: okdiario.com