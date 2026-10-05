¿Cómo se escribe "la árbitro" o "arbitra"?: la RAE fue tajante con su respuesta

La Real Academia Española es el faro donde el idioma español se centra. ¿Cómo se dice "la árbitro" o "árbitra"?, la RAE despejó todo tipo de dudas.
Ante el auge de la participación de la mujer en el fútbol y la necesidad de saber cómo referirse a las que arbitran, la Real Academia Española aclara que hoy se considera más natural decirlo todo en femenino.
La mujer, en el mundo del fútbol, ha pasado de invisible a invencible. Su papel se impone y, lejos de detenerse, la apuesta por el fútbol femenino sigue sobre la mesa y va a más.
Experimenta, por tanto, un auge sin precedentes y está presente en el campo como deportista, aficionada, entrenadora y, como no podía ser de otra manera, también como juez de línea y árbitra. ¿O árbitro? O ambas. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a ellas?
La palabra árbitro pertenece al grupo de sustantivos que manifiestan el género cambiando la terminación, de manera que el femenino de árbitro es árbitra.
La institución cultural española con sede en Madrid sostiene que no es apropiado decir la árbitro, así que si la usabas, ahora es momento de dejarlo de hacer.
Si es correcto decir 'la árbitro' y qué artículo debe acompañar al femenino 'árbitra'. “Tradicionalmente, ante sustantivos femeninos que comenzaban por /a/ tónica o acentuada, como 'agua', 'área' o 'hacha', el artículo tomaba la forma 'el', que no era, en esos casos, un artículo masculino, sino una variante histórica del artículo femenino; por esa razón decimos 'el agua clara', 'el área delimitada' o 'el hacha afilada'”, apunta la RAE.
De acuerdo con esa regla, deberíamos decir 'el árbitra', sin embargo la RAE afirma que en la actualidad resulta más natural decir 'la árbitra' porqueesa antigua norma no funciona de una manera espontánea.
Y es que, según la RAE, el hablante de hoy asocia exclusivamente la forma 'el' del artículo con el género masculino, de ahí que con el femenino 'árbitra' tienda a usar el artículo femenino, 'la'. Lo mismo ocurriría con el artículo indefinido, 'una'.
Fuente: farodevigo.es
En pocas palabras
- La RAE aclara: se considera natural y correcto decir "la árbitra" y no "la árbitro".
- Uso del artículo: aunque tradicionalmente se usaba "el" ante sustantivos femeninos que inician con "a" tónica, hoy predomina "la" con "árbitra".
- Contexto futbolístico: la Real Academia Española responde ante el creciente rol de la mujer en el fútbol y la necesidad de referirse correctamente a las juezas.