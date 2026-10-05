¿Cómo se escribe "la árbitro" o "arbitra"?: la RAE fue tajante con su respuesta

Experimenta, por tanto, un auge sin precedentes y está presente en el campo como deportista, aficionada, entrenadora y, como no podía ser de otra manera, también como juez de línea y árbitra. ¿O árbitro? O ambas. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a ellas?

La palabra árbitro pertenece al grupo de sustantivos que manifiestan el género cambiando la terminación, de manera que el femenino de árbitro es árbitra.

La institución cultural española con sede en Madrid sostiene que no es apropiado decir la árbitro, así que si la usabas, ahora es momento de dejarlo de hacer.

Si es correcto decir 'la árbitro' y qué artículo debe acompañar al femenino 'árbitra'. “Tradicionalmente, ante sustantivos femeninos que comenzaban por /a/ tónica o acentuada, como 'agua', 'área' o 'hacha', el artículo tomaba la forma 'el', que no era, en esos casos, un artículo masculino, sino una variante histórica del artículo femenino; por esa razón decimos 'el agua clara', 'el área delimitada' o 'el hacha afilada'”, apunta la RAE.

De acuerdo con esa regla, deberíamos decir 'el árbitra', sin embargo la RAE afirma que en la actualidad resulta más natural decir 'la árbitra' porqueesa antigua norma no funciona de una manera espontánea.

Y es que, según la RAE, el hablante de hoy asocia exclusivamente la forma 'el' del artículo con el género masculino, de ahí que con el femenino 'árbitra' tienda a usar el artículo femenino, 'la'. Lo mismo ocurriría con el artículo indefinido, 'una'.

Fuente: farodevigo.es