¿Cómo es "re grande" o "regrande"? La RAE explica cómo escribirlo adecuadamente

La Real Academia Española marca la pauta normativa del idioma español. ¿Cómo se escribe, "re grande" o "regrande"?, la RAE despejó esta duda habitual.
A menudo, la Real Academia Española recibe dudas de cientos de personas sobre el correcto uso del idioma español.
Todas las personas pueden tener dudas sobre las faltas de ortografía. El mejor truco para detectar si es correcta o no una palabra cuando nos genera desconfianza es buscar el significado y cómo se debe utilizar en un texto o cuando nos expresamos de forma oral.
Uno de los temas que más confusión causa es el uso de prefijos; aquellos elementos gramaticales con los que se modifica a una unidad lingüística. Ahora, hay algunas expresiones que, al ser usadas solo en ciertas zonas, genera confusión sobre si estamos ante un prefijo o no.
Es usual que en ciertos lugares encontremos expresiones particulares. Tal es el caso de "re", que se suele usar para intensificar o reforzar un adjetivo. Pero ya que no es de uso muy común en todo lugar, ¿se califica o no como prefijo?
Según la RAE, sí estamos ante un prefijo, ya que cumple las características para ser considerado como uno. Por lo tanto, debe escribirse junto al adjetivo o adverbioque está modificando con un valor intensivo equivalente a 'muy':
- Correcto: regrande (muy grande), relindo (muy lindo), rebueno (muy bueno)
- Incorrecto: re grande, re lindo, re bueno
Como esta, muchas otras dudas son abordadas día a día por la RAE.
Fuente: libero.pe
En pocas palabras
- La RAE: aclara que "re" es un prefijo que se une a palabras para intensificarlas.
- Escritura correcta: se escribe junto, como "regrande", "relindo" o "rebueno".
- Uso incorrecto: evita escribir "re" separado del adjetivo o adverbio que modifica.