¿Cómo es "re grande" o "regrande"? La RAE explica cómo escribirlo adecuadamente

Uno de los temas que más confusión causa es el uso de prefijos; aquellos elementos gramaticales con los que se modifica a una unidad lingüística. Ahora, hay algunas expresiones que, al ser usadas solo en ciertas zonas, genera confusión sobre si estamos ante un prefijo o no.

Es usual que en ciertos lugares encontremos expresiones particulares. Tal es el caso de "re", que se suele usar para intensificar o reforzar un adjetivo. Pero ya que no es de uso muy común en todo lugar, ¿se califica o no como prefijo?

Según la RAE, sí estamos ante un prefijo, ya que cumple las características para ser considerado como uno. Por lo tanto, debe escribirse junto al adjetivo o adverbioque está modificando con un valor intensivo equivalente a 'muy':

Correcto : regrande (muy grande), relindo (muy lindo), rebueno (muy bueno)

: regrande (muy grande), relindo (muy lindo), rebueno (muy bueno) Incorrecto: re grande, re lindo, re bueno

Como esta, muchas otras dudas son abordadas día a día por la RAE.

Fuente: libero.pe