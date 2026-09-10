El Aconcagua ya tiene dueños: el nuevo mapa con servicios de elite y concesiones por 20 años

Comida, alojamiento y baños de elite. ¿Son posible en el Aconcagua?

Las nuevas concesiones definen el nuevo mapa turístico y operativo del Aconcagua. Las empresas recibirán unidades funcionales en sectores como Plaza de Mulas, Plaza Argentina, Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra.

El paquete de servicios adjudicado incluye comedor y cocina, alojamiento, baños, comunicaciones y gestión de residuos. También incorpora el transporte de carga, el servicio de porteadores y la provisión de guías, entre otros.

Quiénes se quedaron con cada pedacito del Aconcagua

La distribución no fue pareja. Algunas empresas concentraron una cantidad mucho mayor de unidades funcionales que otras y varias quedaron con presencia en más de un campamento. Así quedó armado el nuevo mapa del Aconcagua:

Los 5 grandes

Aconcagua Expediciones

Es el adjudicatario que más unidades funcionales recibió. Se quedó con 312 UF distribuidas en cinco sectores: 169 en Plaza de Mulas, 62 en Plaza Argentina, 52 en Confluencia, 19 en Pampa de Leñas y 10 en Casa de Piedra.

La localización del campamento Confluencia, en el Parque Provincial Aconcagua.

Aconcagua Visión

La empresa obtuvo 288 unidades funcionales, también con presencia en cinco sectores del Parque: 132 en Plaza de Mulas, 85 en Plaza Argentina, 44 en Confluencia, 13 en Pampa de Leñas y 14 en Casa de Piedra.

Aconcagua MG

Quedó con 268 UF: 127 en Plaza de Mulas, 87 en Plaza Argentina, 28 en Confluencia, 11 en Pampa de Leñas y 15 en Casa de Piedra.

Fernando Grajales Expeditions

Recibió 255 unidades funcionales repartidas entre cinco sectores: 138 en Plaza de Mulas, 34 en Confluencia, 63 en Plaza Argentina, 10 en Pampa de Leñas y 10 en Casa de Piedra.

Lanko Altas Montañas

La firma obtuvo 218 UF, con 148 en Plaza de Mulas, 33 en Confluencia, 24 en Plaza Argentina, 6 en Pampa de Leñas y 7 en Casa de Piedra.

Recibió 255 unidades funcionales repartidas entre cinco sectores: 138 en Plaza de Mulas, 34 en Confluencia, 63 en Plaza Argentina, 10 en Pampa de Leñas y 10 en Casa de Piedra.

Los otros 6 elegidos por el Gobierno

Víctor Hugo Herrera (Mallku)

El prestador recibió 69 unidades funcionales: 23 en Plaza de Mulas, 16 en Plaza Argentina, 16 en Confluencia, 7 en Pampa de Leñas y 7 en Casa de Piedra.

South Face

La empresa quedó con 79 UF, distribuidas entre los cinco sectores: 31 en Plaza de Mulas, 15 en Plaza Argentina, 21 en Confluencia, 6 en Pampa de Leñas y 6 en Casa de Piedra.

El campamento de aproximación Pampa de Leñas, en el Parque Provincial Aconcagua.

Andesport

Obtuvo 60 unidades funcionales: 31 en Plaza de Mulas, 13 en Confluencia, 10 en Plaza Argentina, 3 en Pampa de Leñas y 3 en Casa de Piedra.

La nueva ubicación de Casa de Piedra, campamento de aproximación en el Parque Provincial Aconcagua.

Herrera Juan Antonio

Recibió 40 UF, con 22 en Plaza de Mulas y 18 en Confluencia.

Backpack Logística

Se quedó con 23 unidades funcionales, todas concentradas en dos sectores: 14 en Plaza de Mulas y 9 en Plaza Argentina.

En Plaza de Mulas, los prestadores ocupan una superficie de 52.000 m2 (a la izquierda). Este campamento del Aconcagua será trasladado paulatinamente (a la derecha).

Zurbriggen 6962

La firma obtuvo 40 UF, repartidas entre 30 en Plaza de Mulas y 10 en Confluencia.

El nuevo Aconcagua: qué pasará con los permisos anteriores

Con la adjudicación, los permisos precarios que estaban vigentes quedan revocados. La resolución establece que, a partir de ahora, sólo podrán prestar servicios en el Parque Aconcagua quienes hayan resultado adjudicatarios.

Antes de comenzar a operar, además, cada concesionario deberá constituir una garantía equivalente al 10% del monto total adjudicado para el primer año, calculado en Unidades Fiscales y constituido en dólares mediante una póliza de seguro de caución.

La ubicación definitiva de las unidades funcionales todavía puede sufrir ajustes por razones de fuerza mayor o caso fortuito vinculadas con las condiciones naturales del Parque, como desprendimientos, acumulación excesiva de nieve o inundaciones. La cantidad de unidades adjudicadas a cada operador, en cambio, no podrá modificarse por esa vía.

Del plato caliente al porteador: qué servicios habrá en el nuevo Aconcagua

Con esta adjudicación, al llegar al Aconcagua en cada campamento habrá comida, alojamiento, baños, comunicaciones y servicios de logística para los andinistas, con prestaciones pensadas especialmente para quienes enfrentan una expedición de alta montaña.

Los concesionarios podrán instalar domos y otras estructuras de alojamiento, preparadas para las condiciones de alta montaña. También deberán ofrecer comedor y cocina, con menús adaptados a la actividad física y alternativas para vegetarianos, veganos y celíacos.

Los visitantes tendrán además acceso a baños, mientras que los campamentos deberán contar con internet y telefonía satelital.

La logística será otro de los servicios centrales. Habrá transporte de cargas mediante mulas, helicópteros u otros sistemas autorizados, además de porteadores para trasladar equipamiento.

Los andinistas también podrán contar con guardería y custodia de sus equipos.

Por otra parte, los concesionarios deberán ofrecer guías de trekking y de alta montaña habilitados. A eso podrán sumar, previa autorización, servicios como alquiler de equipamiento, duchas, cafetería, bar y comidas rápidas.

Y habrá una tarea fundamental que no siempre se ve: los operadores deberán hacerse cargo de la gestión y evacuación de los residuos y de la materia fecal generados por sus servicios y clientes.

Un nuevo esquema busca que el andinista encuentre más servicios y mayor infraestructura en la montaña, sin dejar de lado las exigencias de seguridad y cuidado ambiental del Parque Provincial Aconcagua.