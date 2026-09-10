El Siete estrena un documental sobre el mendocino que unió el mar y la montaña en bicicleta y a pie

Martín Erroz pedaleó más de 700 kilómetros en marzo, desde el mar en Chile hasta el volcán Ojos del Salado en Catamarca. Foto: Gentileza Martín Erroz

El especial de 33 minutos se gestó desde una perspectiva independiente. La producción general fue encarada por el propio Erroz junto a Carlos Cortez, mientras que la captura de imágenes en terreno la realizaron Erroz y Marcelo Castellino utilizando sus propios teléfonos celulares.

Con guion de Sergio Dimaría, locución de Daniela Clerici y la edición realizada por Media Hub junto al equipo de El Siete, esta propuesta audiovisual invita a la audiencia a adentrarse en la intimidad del reto deportivo y mental que alcanzó Martín Erroz.

El Siete muestra la travesía y sus infortunios

El camino hacia la cima no estuvo exento de inconvenientes. Inicialmente, el andinista se había preparado durante meses para unir el mar con la cumbre del Aconcagua, pero complicaciones climáticas y administrativas en el Parque Provincial lo obligaron a recalcular.

Fue entonces cuando decidió encarar nuevamente el volcán Ojos del Salado, una meta que ya había intentado sin éxito en 2024.

"Estuve entrenando todo el verano para intentar unir el mar con el Aconcagua, pero en un momento se me complicó con el clima y después con los permisos de ingreso al Parque", repasa Erroz. "Ante todo eso tomé la decisión de intentar el volcán, que no lo había podido lograr en el 2024 y me dije: '¿por qué no otra vez?'".

Sin embargo, el obstáculo mayor ocurrió poco antes de empezar en Chile, cuando fue víctima de un robo en el que perdió la totalidad del equipamiento técnico de montaña y de ciclismo, tanto propio como de su compañero.

Antes de empezar su travesía al mendocino le robaron todo el equipamiento en Chile. Igual encaró el desafío que este sábado se verá por El Siete. Foto: Gentileza Martín Erroz

Lejos de abandonar, el hecho reconfiguró su mentalidad. "Ocurrieron un montón de cosas, algo muy trascendental que me podría haber tirado las ganas para abajo fue el hecho de que me robaran en Chile, nos robaron todas las cosas, solamente me quedaron las bicicletas. Perdí absolutamente todo, todas las cosas de montaña, de bicicleta mía y de un amigo", recuerda.

"En mi cabeza me decía: esto es el incentivo que necesitaba para tomar muchas más ganas. Así que así ocurrió el proyecto, había conseguido todo prestado, y con condiciones muy limitadas terminé haciendo el proyecto con muy poco equipo", relata el deportista de 50 años.

Y enfatiza: "Al final, uno piensa que necesita tener todas las condiciones dadas, equipamiento, que uno trabaja, planifica, pero en definitiva lo que termina haciendo que los proyectos ocurran es la determinación".

El mensaje del documental de El Siete

Esa búsqueda de autosuficiencia se tradujo también en la manera de encarar la filmación de su hazaña. Martín Erroz optó por un registro simple y sin patrocinios comerciales, resguardando la libertad de su andar.

"Nosotros filmamos, pero filmamos de forma simple, yo no soy una persona que me guste la exposición, soy muy dueño de mis proyectos, entonces no tengo sponsor, solamente hay una bicicletería que me ayuda, que me arreglan las cosas y no mucho más que eso. Lo hago porque lo quiero hacer, nada más, no doy explicaciones a nadie. Esa sensación de libertad para mí es muy importante", asegura.

Esa misma libertad motivó la decisión de llevar el material a la televisión de la mano de El Siete, buscando que la pieza trascienda el hito físico o meramente deportivo y llegue a la audiencia como un impulso motivacional.

El deportista atravesó el desierto de Atacama, en Chile, y llegó a la base del volcán Ojos del Salado en Catamarca, Argentina. Subió el volcán. Lo bajó. Tomó su bicicleta y regresó a la Bahía Inglesa, la costa chilena desde donde partió. Foto: Gentileza Martín Erroz

"Una vez que tomamos las imágenes se dio la idea de generar, en realidad de motivar, más allá del desafío, del proyecto, porque quizás hay gente que no lo puede dimensionar desde el punto de vista físico de lo que significa, por la cantidad de horas sin dormir", explica.

Y refuerza que hacer el documental fue para "generar esa motivación en la gente, para que encaren proyectos que parecen imposibles, que no hay que quedarse pensando solamente en el objetivo, en el éxito si lo terminás o si quedás en la mitad es un fracaso".

"Quiero dar el mensaje de que todo es parte del aprendizaje; también intenté el Aconcagua desde el mar el año pasado y no pude, pero nunca lo veo como fracasos, y no me quedan pendientes como si fuesen fracasos", reflexiona sobre la experiencia.

Un documental que no es exitista sino motivacional

El andinista aprovecha el documental para cuestionar la mirada social predominante sobre el rendimiento y la competencia en las generaciones jóvenes. "Para mí, uno de los objetivos más importantes de esto es generar conciencia en eso, de que no sea todo evaluado con el éxito, que deportivamente hoy es lo que está ocurriendo. Se ocasiona mucho daño hacia los jóvenes de que si no son Messi no sirven, tienen que abandonar", advierte.

Desde su perspectiva, la actividad física no tiene fecha de vencimiento ni se mide en trofeos. "Para mí deportista se es toda la vida, no acepto que me diga la gente que fue deportista hasta los 25 años o 30. Deportista es un concepto de cómo vivir, de estar bien, no se mide por el éxito de ganar carreras sino de hacer deporte para la salud, como un medio de sentirse bien", sostiene.

El especial que se verá este sábado a la noche por El Siete cierra dejando la puerta abierta a nuevas metas en el horizonte de Martín Erroz. "Cosas por hacer quedan un montón, pueden ser chicas o grandes, no importa, ya veré, quizás volver a hacer el Aconcagua desde el mar, y después quiero intentar el Cerro Tupungato uniéndolo desde el mar también. La idea es salir a los proyectos sin asistencia, cargarme todo, como salir de viaje", proyecta de cara a lo que viene.

Ficha técnica del documental