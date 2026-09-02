Gustavo Oriozabala presentará "La hazaña de Manhattan", un documental exclusivo en Canal Siete

En la antesala del estreno, Gustavo habló con Diario UNO para vivir la previa de un momento único, tanto para el deportista como para la televisión mendocina.

Gustavo Oriozabala: de Mendoza para el mundo.

Gustavo Oriozabala: "La presión es mi combustible"

Gustavo Oriozabala es un superhéroe que no usa capa: le alcanza con su traje de baño y sus antiparras. Es una inspiración cada vez que se lanza al agua congelada y demuestra en cada brazada que está hecho de hierro.

Por eso, siempre tiene un nuevo desafío por delante: "Cuando logré cruzar el Canal de Beagle, después fui por un objetivo doble, pero que terminó siendo realmente un triple, porque cuando supe que podía estar una hora en el agua a 5 grados hice el Estrecho de Magallanes, compuesto por 5 kilómetros en aguas totalmente hostiles, muy frías y no solo fui por el cruce ya que también fui por el récord mundial porque sabía que lo podía lograr".

Como si eso fuera poco, luego fue por más: "En forma conjunta con Daniel Vila decidimos unir las Islas Malvinas a nado; para ello hicimos una producción gigante con Grupo América. Entonces, cada prueba representa subir un escalón en lo deportivo, pero también vamos mejorando lo que es la parte logística, además de que queremos que cada vez sea mejor documentado".

Eran otros tiempos, es la misma historia.

Oriozabala fue distinguido como el "Mejor Nadador de Aguas Abiertas", una distinción que recibió de las manos de Diego Degano, cuatro veces Campeón del Mundo de Aguas Abiertas y Olimpia de Oro; es por eso que Gustavo se emociona y expresa sin dudar: "Que él me de el premio y que él me reconozca, significa todo".

En cuanto a la presión que significa llevar a cuestas ese título, el nadador de 55 años explicó: "Ser considerado el mejor nadador de aguas abiertas del mundo me genera presión positiva, no negativa".

Para mi la presión es el combustible para hacer las cosas Para mi la presión es el combustible para hacer las cosas

"Muchas personas no se sienten cómodas en ciertas situaciones, en mi caso siento que a mayor presión, mayor responsabilidad siento", manifestó.

Gustavo Oriozabala en una imagen épica.

Gustavo busca desafíos que, antes de él, no existían

El nadador mendocino es un emprendedor que si se queda sin desafíos, los inventa y siempre va por más: "Me gusta pensar en ser el primero en la historia en lograr cierto desafío, el tratar de romper cierto récord, de hacerlo sin traje de neopreno, sin ninguna protección".

Siempre busco diferenciarme del resto o buscar un condimento extra Siempre busco diferenciarme del resto o buscar un condimento extra

"Hay muchas pruebas que decidido hacerlas yo primero con tiempos y récords que están vigentes; eso me motiva, dejar un legado" concluye Gustavo Oriozabala, el superhéroe que fue capaz de crear un legado sin repartir piñas ni patadas, pero sí forjándose como un ejemplo de constancia y voluntad.

"La hazaña de Manhattan", de Gustavo Oriozabala, el sábado por Canal Siete

Gustavo viajó a Estados Unidos con sus hijas Martina y Federica quienes se dieron cuenta que en los ojos de su padre se escondía algo: "Manhattan era una prueba pendiente en mi carrera. Cuando estuve con mis hijas en New York me quedé mirando el río Hudson y ellas se dieron cuenta que quería hacer la prueba, por lo que me empujaron permanentemente para que lo haga".

El circuito completo que recorrió Gustavo.

Salió todo redondo: récord y con mis hijas presentes Salió todo redondo: récord y con mis hijas presentes

Salió todo redondo: récord y con mis hijas presentes

Martina (a la izquierda de la foto) y Federica (a la derecha de la foto) acompañando a Gustavo.

La pantalla de Canal 7 se llenará de adrenalina el próximo sábado con el estreno de "La hazaña de Manhattan", la producción que registra la travesía en la que el mendocino recorrió 48,5 kilómetros de nado continuo.

Con un registro oficial homologado de 7 horas y 27 minutos, Oriozabala no solo cumplió una gran cuenta pendiente de su carrera, sino que destrozó el récord vigente (de 8 horas y 12 minutos) al surcar los tres ríos neoyorquinos.

Qué mejor que sea él mismo quien haga la invitación a todos los lectores de Diario UNO y a los televidentes de Canal 7: "Quiero invitarlos este sábado 5 de septiembre, a partir de las 21.30 por Canal 7, a ver un documental que narra una experiencia única: la vuelta a la isla de Manhattan".

La cita con Gustavo es este sábado a las 21.30 en la pantalla de Canal Siete.

"En la producción van a descubrir todo lo que hubo detrás de esa carrera: meses de preparación, el trabajo de un gran equipo, los imprevistos y cada paso que hizo posible llegar a la largada. Después van a estar conmigo en el agua, viviendo cada brazada. El frío, las corrientes, el cansancio, las dudas y también la emoción de avanzar con Manhattan como escenario. Fue un día durísimo, con condiciones muy difíciles, pero también uno de los más importantes de mi carrera", agregó el nadador.

Si alguna vez tuvieron un sueño que parecía imposible, esta historia los va a emocionar