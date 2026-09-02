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Torneo Clausura

Árbitros confirmados para la octava fecha: qué le toca a la Lepra vs River, y a Gimnasia vs Boca

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima enfrentarán a dos potencias del fútbol argentino. Los árbitros designados para cada encuentro

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia visita a River por la octava fecha del Torneo Clausura. 

Independiente Rivadavia visita a River por la octava fecha del Torneo Clausura. 

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Este viernes arranca la octava fecha del Torneo Clausura con entretenidos encuentros para el fútbol mendocino. Independiente Rivadavia visitará a River mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca en el Víctor Legrotaglie.

En ese marco, la AFA dio a conocer los árbitros encargados de impartir justicia en los partidos de la octava jornada del torneo de Primera División.

Los árbitros para River vs Independiente Rivadavia y Gimansia y Esgrima vs Boca

El próximo sábado 5 de septiembre, a las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie por el Torneo Clausura. El equipo de Darío Franco viene de golear 3 a 0 al Rojo en Avellaneda y quiere seguir prendido en la punta de la Zona A, donde es escolta de Instituto por un punto de distancia.

El Lobo recibe a Boca en el Legrotaglie.

El Lobo recibe a Boca en el Legrotaglie.

Para dicho compromiso, el cuerpo arbitral será el siguiente:

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Diego Romero
Nicol&aacute;s Ram&iacute;rez, el &aacute;rbitro de la final entre la Lepra y Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, ser&aacute; el juez del partido del Azul ante River.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final entre la Lepra y Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, será el juez del partido del Azul ante River.

Por su parte, Independiente Rivadavia visitará a River en el Monumental, a partir de las 19.15 por la octava fecha. Los árbitros designados para dicho encuentro son:

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Martín Despósito

Todos los árbitros de la octava fecha del Torneo Clausura

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Luis Martínez
  • VAR: Franco Acita
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

19 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Federico Cano
  • Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
  • Cuarto árbitro: Nelson Bejas
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • AVAR: Nelson Sosa

19 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
  • Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Eduardo Lucero

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Franco Morón
  • VAR: Juan Pafundi
  • AVAR: Juan Cruz Robledo

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

  • Árbitro: Daniel Zamora
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Gerardo Lencina

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Martín Despósito
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Cristian Navarro

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Diego Verlota

Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

17 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Valentín Pompei
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Maximiliano López Monti

17 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Kevin Bustos
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Iván Núñez

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Jorge Broggi

Lunes 7 de septiembre

19 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Lucas Germanotta

21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Javier Mihura
  • Cuarto árbitro: Guillermo González
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Javier Uziga

En pocas palabras

  • Octava fecha: Se definieron los árbitros para los partidos clave entre River vs. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima vs. Boca.
  • Designaciones destacadas: Darío Herrera dirigirá en Gimnasia-Boca y Nicolás Ramírez en River-Independiente Rivadavia.
  • Calendario completo: Se detallan los árbitros para todos los encuentros de la jornada del Torneo Clausura.
Resumen generado por Thinkindot AI

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