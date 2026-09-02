Árbitros confirmados para la octava fecha: qué le toca a la Lepra vs River, y a Gimnasia vs Boca

Este viernes arranca la octava fecha del Torneo Clausura con entretenidos encuentros para el fútbol mendocino. Independiente Rivadavia visitará a River mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca en el Víctor Legrotaglie.
En ese marco, la AFA dio a conocer los árbitros encargados de impartir justicia en los partidos de la octava jornada del torneo de Primera División.
Los árbitros para River vs Independiente Rivadavia y Gimansia y Esgrima vs Boca
El próximo sábado 5 de septiembre, a las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie por el Torneo Clausura. El equipo de Darío Franco viene de golear 3 a 0 al Rojo en Avellaneda y quiere seguir prendido en la punta de la Zona A, donde es escolta de Instituto por un punto de distancia.
Para dicho compromiso, el cuerpo arbitral será el siguiente:
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Romero
Por su parte, Independiente Rivadavia visitará a River en el Monumental, a partir de las 19.15 por la octava fecha. Los árbitros designados para dicho encuentro son:
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Martín Despósito
Todos los árbitros de la octava fecha del Torneo Clausura
Viernes 4 de septiembre
16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Franco Acita
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
19 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nelson Sosa
19 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
Sábado 5 de septiembre
13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Juan Cruz Robledo
14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gerardo Lencina
19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Martín Despósito
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Cristian Navarro
21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Verlota
Domingo 6 de septiembre
14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
17 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Maximiliano López Monti
17 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Jorge Broggi
Lunes 7 de septiembre
19 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Javier Mihura
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Javier Uziga
En pocas palabras
- Octava fecha: Se definieron los árbitros para los partidos clave entre River vs. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima vs. Boca.
- Designaciones destacadas: Darío Herrera dirigirá en Gimnasia-Boca y Nicolás Ramírez en River-Independiente Rivadavia.
- Calendario completo: Se detallan los árbitros para todos los encuentros de la jornada del Torneo Clausura.