Duelo en el fútbol: conquistó el mundo con Boca, pero sobrevivía con la ayuda de la Mutual de Ex Jugadores

Fue un personaje singular, por lo que el apodo de "Loco" le sentaba como anillo al dedo por múltiples razones. Cuando jugaba en Chacarita le partió la ceja a Abel Alves (entonces jugador de Boca). Días después, Rubén Suñé y Jorge Ribolzi fueron a buscarlo al entrenamiento: la discusión terminó a las piñas y con los tres en la comisaría.

Se dice que, cuando defendía los colores de River, llevaba la camiseta de Boca debajo. En otra oportunidad, agredió al árbitro Abel Gnecco y le aplicaron una sanción de 25 fechas.

Además, durante su paso por Argentinos Juniors, fue uno de los artífices que facilitó la llegada de Diego Maradona al conjunto de La Ribera.

Carlos Salinas: una carrera de locos

El 20 de febrero de 1956 Salinas nació en San Miguel de Tucumán y comenzó su carrera profesional en River, donde logró debutar en 1974 y consiguió ganar dos títulos en 1975 que fueron icónicos: son los que permitieron cortar una sequía de 18 años.

Ubaldo Fillol y Carlos Salinas con la camiseta de River.

Después pasó a Chacarita y su buen rendimiento le permitió llegar a Boca por exclusivo pedido de Juan Carlos Lorenzo; la apuesta fue buena, fue fundamental en la Copa Libertadores de 1978 y le convirtió un gol a River en la semifinal que el Xeneize se impuso por 2 a 0.

Meses después convirtió un golazo en la final de la Copa Internacional ante Borussia Monchengladbach donde dejó a dos rivales atras para definir cruzado y se consagró Campeón del Mundo.

Luego pasó a Argentinos Juniors donde convirtió el penal que mandó al descenso a San Lorenzo, jugó en Independiente dos años para después tener experiencias en Colombia en el fútbol del ascenso.

Cuando se retiró no le encontró la vuelta a su vida fuera de las canchas y, tal como informó el sitio oficial de Boca: "sobrevivía con ayuda de la Mutual de Ex Jugadores del Club".

Carlos Salinas con la camiseta que más amó.

El Xeneize lo despidió con una frase contundente: "En Boca, sin duda, dejó una marca. Nunca escatimó coraje cuando se puso la camiseta azul y oro".