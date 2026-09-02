Riquelme, sincero: el equipo, el mercado de pases de Boca, el retiro de Messi y el filtro para ingresar a la Bombonera

En la previa del encuentro ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, Riquelme abordó el tema arbitraje debido a la polémica que se generó tras el partido entre el Fortín y Riestra, donde fue anulado un gol que debió ser legítimo en favor del equipo del mellizo. Al respecto, Román opinó: "No estoy muy al tanto de lo que pasó en Vélez-Riestra. Esperamos que el árbitro tenga un buen partido, hay que confiar. Queremos hacer un buen partido para poder avanzar de ronda".

El mercado de pases de Boca

En cuanto al mercado de pases, en el que Boca sumó futbolistas como Álvaro Montero, Enner Valencia y Sebastián Villa, Riquelme se mostró conforme con la configuración que se armó del equipo de cara a la segunda mitad del año. "Nosotros estamos muy contentos con el mercado que hicimos, el técnico quería a Montero y durante el Mundial hablamos con él, quería al lateral derecho que hoy tiene, creía necesitar un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo y Valencia es un jugador mundialista".

En ese sentido, el presidente se refirió a la baja inesperada de Tomás Aranda por lesión, y a la recuperación de Adam Bareiro. Sobre el juvenil de Boca, Román destinó varios elogios: "Aranda es muy bueno y le cambio la vida en muy pocos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la Selección y eso le hizo muy bien, volvió y es más serio que en el comienzo". Respecto a la situación del delantero paraguayo, Riquelme señaló que no traerán un reemplazante: "Por ahí pensamos que Adam no iba a tener esta molestia, que se puso cada vez peor, pero le deseamos una pronta recuperación. No podemos traer a alguien cada vez que se lastima un jugador porque sino terminamos con 60 jugadores. Tenemos un buen plantel y estamos con mucha ilusión de seguir compitiendo en todos los torneos hasta fin de año".

El filtro para el ingreso a la Bombonera

Boca cambió el sistema de filtro para ingresar a la Bombonera. El método exigía 70% de asistencia para poder sacar una entrada para ver un partido. La nueva reglamentación, impulsada por la actual dirigencia encabezada por Riquelme, determinó que este parámetro dejara de existir. En el presente, el titular de cada abono deberá confirmar su asistencia previamente hasta un día antes de cada partido.

Por otro lado, cada abonado tiene la potestad de crear un grupo de seis socios autorizados para utilizar su ubicación en un encuentro. En caso de no asistir, podrá ceder su ubicación a Abono Solidario, permitiendo que otro socio pueda ocupar su lugar.

Sobre este tema, Riquelme explicó: "Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Es una manera de que la gente que tenga 10 abonos hace muchos años pueda pasar esa lista, que esos cinco los use otro socio, para que no la venda". En ese sentido, el presidente chicaneó: "Después dicen que Riquelme la vende. Hace poco un fiscal dijo que Riquelme no vende. La María (su mamá) tiene claro que tiene un hijo que no es chorro ni corrupto".

El retiro de Messi de la Selección argentina

En cuanto al retiro de Messi de la Selección argentina, Juan Román Riquelme confesó: "Es único e irrepetible, no sé si vamos a tener la suerte de encontrar un jugador como él. Si no es el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador pudo ser el mejor tantos años".