La Selección de Ecuador quiere seguir con DT argentino: Marcelo Gallardo es el elegido

Entre los últimos puntos que habían sido discutidos aparecían la conformación del cuerpo técnico, el lugar de residencia de Gallardo y la organización de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina.

Sebastián Beccacece hizo historia al frente de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y la dirigencia quiere seguir esa huella.

Quito surgió como la principal alternativa para establecer la base del entrenador debido a que allí funciona buena parte de la estructura de trabajo de la Selección de Ecuador.

Será la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección, después de haber dirigido a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más importante fue en el conjunto de Núñez, donde conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana 2014.

El primer compromiso de Ecuador tiene fecha para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en el Suwon World Cup Stadium. Si la firma y la presentación se concretan durante los próximos días, ese encuentro marcará el debut oficial de Gallardo como seleccionador.

La contratación todavía no fue anunciada oficialmente por la Federación Ecuatoriana, pero el acuerdo entre Gallardo y la FEF está alcanzado y la firma aparece como el último paso para formalizar su llegada.