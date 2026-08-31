La Selección de Ecuador cumplió en el pasado Mundial 2026 una destacada actuación, llegando a los 16avos. de final de la mano de Sebastián Beccacece. Tras la salida éste, las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) negociaron durante tres meses con Marcelo Gallardo, y llegaron a un acuerdo.
La Selección de Ecuador quiere seguir con DT argentino: Marcelo Gallardo es el elegido
Tras la salida de Sebastián Beccacece, la dirigencia buscó para la Selección de Ecuador a otro técnico argentino y ya arregló de palabra con Marcelo Gallardo
El Muñeco Gallardo se encontraba sin trabajo desde la salida de su segundo período en River en febrero pasado, y aceptó ponerse al frente de la escuadra ecuatoriana de cara a las próximas Eliminatorias del Mundial 2030 y la Copa América 2028.
Marcelo Gallardo con un pie en la Selección de Ecuador
El presidente de la FEF, Francisco Egas, se encargó personalmente de negociar con el Muñeco Gallardo, que nunca ha dirigido un seleccionado nacional. Ambos pudieron convenir, tanto en el proyecto deportivo, como en las condiciones económicas del DT. El salario del ex DT de River será superior a los tres millones de dólares anuales, mientras que diferentes versiones en Ecuador ubican la cifra alrededor de los US$3,5 millones por temporada.
Entre los últimos puntos que habían sido discutidos aparecían la conformación del cuerpo técnico, el lugar de residencia de Gallardo y la organización de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina.
Quito surgió como la principal alternativa para establecer la base del entrenador debido a que allí funciona buena parte de la estructura de trabajo de la Selección de Ecuador.
Será la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección, después de haber dirigido a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más importante fue en el conjunto de Núñez, donde conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana 2014.
El primer compromiso de Ecuador tiene fecha para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en el Suwon World Cup Stadium. Si la firma y la presentación se concretan durante los próximos días, ese encuentro marcará el debut oficial de Gallardo como seleccionador.
La contratación todavía no fue anunciada oficialmente por la Federación Ecuatoriana, pero el acuerdo entre Gallardo y la FEF está alcanzado y la firma aparece como el último paso para formalizar su llegada.
En pocas palabras
- Marcelo Gallardo: Sería el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador tras la salida de Sebastián Beccacece.
- Acuerdo: Ambas partes habrían llegado a un entendimiento en cuanto al proyecto deportivo y las condiciones económicas.
- Debut: Su primer desafío sería el 24 de septiembre frente a Corea del Sur si se oficializa la firma.