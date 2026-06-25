El mensaje de Sebastián Beccacece al pueblo ecuatoriano tras el batacazo ante Alemania

Ecuador consiguió el triunfo más importante en su historia mundialista. Por la tercera fecha del Grupo E, el Tri se lo dio vuelta a Alemania y escribió su nombre entre los clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026.
Sebastián Beccacece enfrentó los micrófonos luego de la histórica victoria de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026
Ecuador consiguió el triunfo más importante en su historia mundialista. Por la tercera fecha del Grupo E, el Tri se lo dio vuelta a Alemania y escribió su nombre entre los clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026.
Sebastián Beccacece, que celebró de manera eufórica el gol del triunfo, habló con la prensa en la zona mixta del MetLife Stadium. Allí, expresó toda su emoción por el logro obtenido y, además, le envió un mensaje al pueblo ecuatoriano.
Para comenzar, el entrenador resaltó la entrega del equipo: "Este grupo está forjado del carácter de donde vienen. Recorrí Ecuador de punta a punta. Por todos los lugares. Fui a visitar cada lugar del que los chicos han salido".
"Cuando uno recorre, sabe de dónde vienen y dónde están hoy, cómo no se van a levantar. Estos chicos son los que cambian la historia. Yo no existo. Soy un guía nomás. Los que cambian la historia son los jugadores", sumó Beccacece sobre su experiencia en el país que hoy lo adopta.
De cara a lo que viene, el DT de Ecuador fue claro: "Es importante que mantengamos la fe y la confianza. Si nos toca perder, tenemos que estar orgullosos de los que hicimos. Es un juego, pero hay que dejar disfrutar a la gente cuando se gana".
"Nosotros siempre tuvimos claro, más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Lo volvimos a demostrar hoy", añadió.
Para finalizar, Beccacece manifestó: "La alegría del triunfo es para todo el pueblo, porque se lo merece. Es trabajador y humilde. Siempre tenemos que encarar las cosas con optimismo. El pueblo siempre tiene fe. Hoy mandamos un gran mensaje. De optimismo, de fe, de trabajo... Siempre se pelea hasta el final".
"Mientras los jugadores entreguen todo como lo hicieron estos tres partidos, hay que estar orgullosos. El pueblo ecuatoriano está orgulloso", sentenció el entrenador.