El mensaje de Sebastián Beccacece al pueblo ecuatoriano tras el batacazo ante Alemania

"Cuando uno recorre, sabe de dónde vienen y dónde están hoy, cómo no se van a levantar. Estos chicos son los que cambian la historia. Yo no existo. Soy un guía nomás. Los que cambian la historia son los jugadores", sumó Beccacece sobre su experiencia en el país que hoy lo adopta.

"YO NO EXISTO, SOY UN GUÍA, ESTOS CHICOS SON LOS QUE CAMBIAN LA HISTORIA"



Sebastián Beccacece tras la clasificación de Ecuador en el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup.



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De cara a lo que viene, el DT de Ecuador fue claro: "Es importante que mantengamos la fe y la confianza. Si nos toca perder, tenemos que estar orgullosos de los que hicimos. Es un juego, pero hay que dejar disfrutar a la gente cuando se gana".

"Nosotros siempre tuvimos claro, más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Lo volvimos a demostrar hoy", añadió.

"MANDAMOS UN GRAN MENSAJE, SIEMPRE SE PELEA HASTA EL FINAL"



El desahogo de Sebastián Beccacece luego del triunfo de Ecuador sobre Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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Para finalizar, Beccacece manifestó: "La alegría del triunfo es para todo el pueblo, porque se lo merece. Es trabajador y humilde. Siempre tenemos que encarar las cosas con optimismo. El pueblo siempre tiene fe. Hoy mandamos un gran mensaje. De optimismo, de fe, de trabajo... Siempre se pelea hasta el final".

"Mientras los jugadores entreguen todo como lo hicieron estos tres partidos, hay que estar orgullosos. El pueblo ecuatoriano está orgulloso", sentenció el entrenador.