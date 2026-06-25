Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará la Supercopa Argentina ante Estudiantes en cancha de Belgrano

Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata disputarán la Supercopa Argentina en cancha de Belgrano de Córdoba. El duelo se disputará el martes 21 de julio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata jugarán la Supercopa Argentina.

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata jugarán la Supercopa Argentina.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Durante la jornada de este jueves se conoció que la Supercopa Argentina, entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, se disputará en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. El duelo se jugará el martes 21 de julio, a partir de las 21.

De esta manera el Azul, que tuvo un semestre soñado, se encuentra a tan solo 90 minutos de poder sumar una nueva estrella a su escudo tras al coronación en la Copa Argentina 2025 (la cual le valió el boleto para afrontar esta final).

Independiente Rivadavia comenzó su pretemporada

Este lunes, Independiente Rivadavia se reencontró con los trabajos en Ciudad Deportiva. De la mano de Alfredo Berti, el Azul puso primera de cara a un semestre que será largo y exigente.

En los últimos días se conoció cuál será el camino de la Lepra en el inicio de su nuevo camino. El primer paso será ante Tigre en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, el 12 de julio.

El segundo, y más importante, tendrá lugar el 21 de julio. Ese día se verá las caras con Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina. El juego tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra.

Cabe recordar que Independiente Rivadavia sacó boleto para disputar esta final el pasado 5 de noviembre. Aquella histórica jornada venció a Argentinos por penales en cancha de Instituto de Córdoba.

Ahora, con el mano a mano con el Pincha confirmado, los comandados por Alfredo Berti están las puertas de otro partido histórico. Esos que poco a poco la institución se va acostumbrando a jugar cada vez más seguido.

Campeones de la Supercopa Argentina

En 2012 se creó la Supercopa Argentina que enfrentaba al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.

Luego, en 2025 volvió el Torneo Apertura y el Clausura, por lo que el nuevo torneo lo disputan quien gane el Trofeo de Campeones (que enfrenta a los ganadores de ambos torneos) con quien gane la Copa Argentina.

Si una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.

  • 2012 - Arsenal
  • 2013 - Vélez
  • 2014 - Huracán
  • 2015 - San Lorenzo
  • 2016 - Lanús
  • 2017 - River
  • 2018 - Boca
  • 2019 - River
  • 2022 - Boca
  • 2023 - River
  • 2024 - Vélez

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas