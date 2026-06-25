Independiente Rivadavia jugará la Supercopa Argentina ante Estudiantes en cancha de Belgrano

En los últimos días se conoció cuál será el camino de la Lepra en el inicio de su nuevo camino. El primer paso será ante Tigre en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, el 12 de julio.

El segundo, y más importante, tendrá lugar el 21 de julio. Ese día se verá las caras con Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina. El juego tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Cabe recordar que Independiente Rivadavia sacó boleto para disputar esta final el pasado 5 de noviembre. Aquella histórica jornada venció a Argentinos por penales en cancha de Instituto de Córdoba.

Ahora, con el mano a mano con el Pincha confirmado, los comandados por Alfredo Berti están las puertas de otro partido histórico. Esos que poco a poco la institución se va acostumbrando a jugar cada vez más seguido.

Campeones de la Supercopa Argentina

En 2012 se creó la Supercopa Argentina que enfrentaba al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.

Luego, en 2025 volvió el Torneo Apertura y el Clausura, por lo que el nuevo torneo lo disputan quien gane el Trofeo de Campeones (que enfrenta a los ganadores de ambos torneos) con quien gane la Copa Argentina.

Si una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.