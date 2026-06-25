Torneo Clausura 2026: la agenda de River y Boca para las 3 primeras fechas

River y Boca ya tienen agendados los días, horarios y rivales de las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026 que fueron reveladas por la Liga Profesional de Fútbol.
River y Boca ya tienen agendados los días, horarios y rivales de las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026
River y Boca ya tienen agendados los días, horarios y rivales de las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026 que fueron reveladas por la Liga Profesional de Fútbol.
Los Millonarios debutarán el sábado 25 de julio a las 19.15, en el Monumental, ante Barracas Central y los Xeneizes iniciarán el certamen visitando a Deportivo Riestra el domingo 26 de julio a las 19.30.
En la segunda fecha River irá a La Plata para jugar con Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 y Boca postergará su partido con Estudiantes, en La Bombonera, para el miércoles 5 de agosto a las 19.
Antes, el domingo 2 de agosto, los dos grandes del fútbol argentino disputarán sus respectivos partidos por la fecha 3: River recibirá a Rosario Central a las 19.15 y Boca irá a Rosario para jugar con Newell's a las 17.
Es importante aclarar que Boca, Lanús y Tigre tendrán competencia CONMEBOL en la semana que se disputa el grueso de la 2da fecha y por eso postergarán sus partidos para la semana siguiente.
Fecha 1
Jueves 23 de julio
Viernes 24 de julio
Sábado 25 de julio
Domingo 26 de julio
Fecha 2
Martes 28 de julio
Miércoles 29 de julio
Jueves 30 de julio
Miércoles 5 de agosto
Jueves 6 de agosto
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
Domingo 2 de agosto
Lunes 3 de agosto