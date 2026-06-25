Torneo Clausura 2026: la agenda de River y Boca para las 3 primeras fechas

Los Millonarios debutarán el sábado 25 de julio a las 19.15, en el Monumental, ante Barracas Central y los Xeneizes iniciarán el certamen visitando a Deportivo Riestra el domingo 26 de julio a las 19.30.

Arruabarrena ya tiene agendados los primeros 3 partidos de Boca en el Torneo Clausura.

En la segunda fecha River irá a La Plata para jugar con Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 y Boca postergará su partido con Estudiantes, en La Bombonera, para el miércoles 5 de agosto a las 19.