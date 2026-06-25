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Torneo Clausura 2026: la agenda de River y Boca para las 3 primeras fechas

River y Boca ya tienen agendados los días, horarios y rivales de las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Chacho ya sabe cuándo juega River.

El Chacho ya sabe cuándo juega River.

River y Boca ya tienen agendados los días, horarios y rivales de las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026 que fueron reveladas por la Liga Profesional de Fútbol.

Los Millonarios debutarán el sábado 25 de julio a las 19.15, en el Monumental, ante Barracas Central y los Xeneizes iniciarán el certamen visitando a Deportivo Riestra el domingo 26 de julio a las 19.30.

Arruabarrena ya tiene agendados los primeros 3 partidos de Boca en el Torneo Clausura.

Arruabarrena ya tiene agendados los primeros 3 partidos de Boca en el Torneo Clausura.

En la segunda fecha River irá a La Plata para jugar con Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 y Boca postergará su partido con Estudiantes, en La Bombonera, para el miércoles 5 de agosto a las 19.

Antes, el domingo 2 de agosto, los dos grandes del fútbol argentino disputarán sus respectivos partidos por la fecha 3: River recibirá a Rosario Central a las 19.15 y Boca irá a Rosario para jugar con Newell's a las 17.

Es importante aclarar que Boca, Lanús y Tigre tendrán competencia CONMEBOL en la semana que se disputa el grueso de la 2da fecha y por eso postergarán sus partidos para la semana siguiente.

Las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Jueves 23 de julio

  • 19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
  • 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

  • 16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Racing – Gimnasia La Plata (Zona B)
  • 19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
  • 21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
  • 19.15 River – Barracas Central (Zona B)
  • 21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

  • 15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • 17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
  • 19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

  • 19.00 San Lorenzo – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
  • 19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

  • 14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
  • 17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.15 Gimnasia La Plata – River (Zona B)
  • 21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

  • 19.00 Ind. Rivadavia – Huracán (Zona B)
  • 19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
  • 21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

  • 19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
  • 21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

  • 19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

  • 15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión (Zona A)
  • 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
  • 18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
  • 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

  • 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
  • 14.30 Aldosivi – Gimnasia La Plata (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
  • 19.15 River – Rosario Central (Zona B)
  • 21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto

  • 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia (Zona B)
  • 19.00 Platense – Talleres (Zona A)
  • 19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
  • 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

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