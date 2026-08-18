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Habló el pilarense

Qué dijo Colapinto antes de volver al ruedo en el circuito de Zandvoort

El viernes 21 la Fórmula 1 vuelve la actividad en el GP de Países Bajos y Franco Colapinto se mostró emocionado por volver: "Es algo impresionante"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colapinto ya piensa en Países Bajos.

Colapinto ya piensa en Países Bajos.

Franco Colapinto regresará a competir luego de su paso por Hungría y de disfrutar unos días de vacaciones que, de todos modos, incluyeron jornadas de intenso trabajo. La actividad en Países Bajos comenzará el viernes, el sábado habrá competencia Sprint y el domingo será la carrera principal.

Desde la escudería francesa explicaron que aprovecharon el parate para realizar ciertas modificaciones en los coches que traerán, esperan, mejores resultados.

Franco Colapinto recibirá mejoras en su Alpine.

Franco Colapinto recibirá mejoras en su Alpine.

Qué dijo Colapinto antes de volver al ruedo en el circuito de Zandvoort

En la previa del GP de Países Bajos el piloto de 23 años se mostró contento por la posibilidad de volver a correr: "Estoy muy emocionado por volver a competir tras un descanso veraniego muy necesario".

Primero analizó el desempeño de la escudería francesa en Hungría: "Terminamos con cierto sabor agridulce, algo sobre lo que pude reflexionar, ya que demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto a la posición en la que estábamos el año pasado. Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es algo impresionante".

Todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y asegurar ese resultado para el equipo. Todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y asegurar ese resultado para el equipo.

Además, explicó que su descanso también involucró trabajo: "Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque estaba terminando los test de neumáticos de Pirelli en Hungría. Después pude relajarme de verdad y recargar las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa".

Se trata de la última vez que la Fórmula 1 se correrá en Países Bajos ya que a partir del año que viene se eligirá otro circuito: "Aún queda mucho camino por recorrer, así que debemos empezar con buen pie en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi paso por categorías inferiores".

Para cerrar, se refirió al formato Sprint que habrá este fin de semana: "Será interesante ver cómo se desarrolla el fin de semana con formato Sprint. Necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y correr al límite desde el principio con el objetivo de volver a entrar en el top 10".

Se trata de un circuito que Colapinto conoce.

Se trata de un circuito que Colapinto conoce.

Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos

  • Viernes 21 de agosto:
    • Práctica libre 1: 07.30 - 08.30.
    • Clasificación de la sprint: 11.30 - 12.14.
  • Sábado 22 de agosto:
    • Sprint: 07.00 - 08.00.
    • Clasificación: 11.00 - 12.00.
  • Domingo 23 de agosto:
    • Carrera: 10.00.

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