La fiera, también conocida por su título internacional To the Max, es una película de aventura española que acaba de incorporarse al catálogo de Netflix. Dirigida por Salvador Calvo, la producción de 2026 está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau y se sumerge en el mundo de los deportes extremos.
Netflix y la película de 2 horas que desafía los límites de la adrenalina: es española
La película de aventura española, inspirada en hechos reales, se centra en un grupo de amigos que practican deportes extremos
La película tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y está inspirada en hechos reales. Su historia sigue a un grupo de aficionados a los deportes de riesgo y aborda el vínculo entre la adrenalina, la amistad y el peligro de desafiar constantemente los límites. La producción española llegó a Netflix el 14 de agosto de 2026, luego de su estreno en cines españoles en febrero.
Netflix: de qué trata la película La fiera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La fiera versa: "Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos".
Carlos, Darío y Armando, aficionados a los deportes extremos, descubren la experiencia más cercana a volar: el salto B.A.S.E. con traje de alas. La Fiera es la historia de estos amantes del riesgo: un relato real contado desde sus miedos y anhelos; un viaje duro y fascinante, lleno de vértigo y peligro... que también nos conecta con la camaradería y la amistad. Un viaje épico alimentado por la lucha contra uno mismo.
Netflix: tráiler de la película La fiera
Reparto de La fiera, película de Netflix
- Carlos Cuevas
- Miguel Bernardeau
- Miguel Ángel Silvestre
- Candela González
- Stéphanie Magnin
- David Marcé
- José Manuel Poga
Dónde ver la película La fiera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La fiera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La fiera se puede ver en Netflix.
- España: la película La fiera se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- La fiera: La nueva película de aventura española sobre deportes extremos, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau, ya está disponible en Netflix.
- Inspirada en hechos reales: El filme de 1 hora y 55 minutos explora la adrenalina, amistad y peligro del salto B.A.S.E. con traje de alas.
- Estreno y disponibilidad: Tras su paso por cines en febrero, la producción llegó al catálogo de Netflix el 14 de agosto de 2026, disponible globalmente.