Netflix y la película de 2 horas que desafía los límites de la adrenalina: es española

La película tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y está inspirada en hechos reales. Su historia sigue a un grupo de aficionados a los deportes de riesgo y aborda el vínculo entre la adrenalina, la amistad y el peligro de desafiar constantemente los límites. La producción española llegó a Netflix el 14 de agosto de 2026, luego de su estreno en cines españoles en febrero.

Netflix: de qué trata la película La fiera

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La fiera versa: "Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos".