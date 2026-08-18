Poner una hoja de laurel en tu zapato o zapatilla: qué significa, cuándo hacerlo y por qué es bueno

Hay momentos importantes en la vida que, más allá de que uno se prepara y hace lo necesario para que todo salga bien, igual se requiere suerte o al menos algo a lo que aferrarnos. Por eso, poner una hoja de laurel en tu zapato o zapatilla de uso diario te dará un beneficio que pocos conocen.
El laurel es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar. Te contamos cuál es el mejor ritual para aprovecharla al máximo.
Poner una hoja de laurel en tu zapato o zapatilla: qué beneficios trae
Para el feng shui, poner un laurel en el zapato funciona como un amuleto para darle un toque de confianza en días decisivos. En este sentido, quienes desean atraer buena energía y confianza antes de afrontar un momento importante, deben llevar una hoja de laurel dentro del zapato.
Las razones por las que se elige esta planta son su fuerte simbolismo desde la antigua Grecia y Roma, donde era asociada con la victoria, el reconocimiento y el honor. Entonces quienes creen en su gran poder, incorporan este simple acto como un amuleto para entrevistas laborales, exámenes, reuniones o desafíos personales.
Dentro del feng shui, el laurel tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar porque tiene propiedades espirituales cuyos beneficios van más allá de simplemente ser usadas en el mundo de la cocina.
Entre los más destacados tenemos la protección, la claridad mental, el éxito, el poder personal de quienes rodean la planta de laurel, aleja las malas energías, atrae buena suerte, armonía y prosperidad.
El poderoso ritual del feng shui con laurel: cómo hacerlo
El ritual suele usarse antes de situaciones que generan nervios o ansiedad, como un examen, una negociación o una entrevista. El laurel entonces debe colocarse en una hoja seca en la base del calzado antes de salir. Aunque no existe una regla particular, muchos optan por hacerlo del lazo del zapato izquierdo para aumentar los beneficios.
En pocas palabras
- Laurel en el zapato: ritual de feng shui para atraer confianza y buena energía en momentos decisivos.
- Simbolismo ancestral: asociado desde la antigua Grecia y Roma con la victoria, el honor y el éxito.
- Ritual de protección: colocar una hoja seca en el calzado antes de situaciones de nerviosismo o ansiedad para alejar malas energías.