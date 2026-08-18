Poner una hoja de laurel en tu zapato o zapatilla: qué significa, cuándo hacerlo y por qué es bueno

Las razones por las que se elige esta planta son su fuerte simbolismo desde la antigua Grecia y Roma, donde era asociada con la victoria, el reconocimiento y el honor. Entonces quienes creen en su gran poder, incorporan este simple acto como un amuleto para entrevistas laborales, exámenes, reuniones o desafíos personales.

Poner una hoja de laurel en la zapatilla antes de salir es un ritual muy recomendado por sus beneficios.

Dentro del feng shui, el laurel tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar porque tiene propiedades espirituales cuyos beneficios van más allá de simplemente ser usadas en el mundo de la cocina.

Entre los más destacados tenemos la protección, la claridad mental, el éxito, el poder personal de quienes rodean la planta de laurel, aleja las malas energías, atrae buena suerte, armonía y prosperidad.

El poderoso ritual del feng shui con laurel: cómo hacerlo

El ritual suele usarse antes de situaciones que generan nervios o ansiedad, como un examen, una negociación o una entrevista. El laurel entonces debe colocarse en una hoja seca en la base del calzado antes de salir. Aunque no existe una regla particular, muchos optan por hacerlo del lazo del zapato izquierdo para aumentar los beneficios.