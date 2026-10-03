La primera mujer mendocina que es camillera y trabaja en el Notti: "Los límites nos los ponemos nosotras"

Cecilia trabaja de camillera en el hospital Notti.

En ese trabajo cotidiano también encontró una situación particular: algunas niñas y adolescentes se sienten más cómodas cuando es ella quien las traslada. La llaman cuando necesitan preservar su intimidad y Cecilia entendió que su presencia podía aportar algo más que la tarea específica de llevar a un paciente de un lugar a otro.

Una mujer en una tarea de salud reservada a los varones

El ingreso a un ámbito laboral históricamente masculino no fue sencillo. Chechu, como la llaman, sabía que iba a tener que enfrentar dificultades físicas, pero también le preocupaba cómo sería la convivencia con sus compañeros.

Yo siempre digo que a las mujeres nos cuesta mucho, nos cuesta el doble. Es más complicado en el tema de la fuerza, aparte de la convivencia. Al ser la primera, yo pensé que ellos se iban a sentir invadidos y yo también; pensé que me iba a sentir un poco rechazada. Pero nos amoldamos Yo siempre digo que a las mujeres nos cuesta mucho, nos cuesta el doble. Es más complicado en el tema de la fuerza, aparte de la convivencia. Al ser la primera, yo pensé que ellos se iban a sentir invadidos y yo también; pensé que me iba a sentir un poco rechazada. Pero nos amoldamos

Las dudas aparecieron más de una vez. "A veces dudaba de si iba a poder o no, y en ese sentido mis compañeros me alentaron muchísimo”, recordó.

“A veces dudaba de si iba a poder o no, y en ese sentido mis compañeros me alentaron muchísimo”, recordó. En la foto, junto a sus compañeros de trabajo del Notti. Redes sociales Hospital Notti

El esfuerzo físico forma parte del trabajo, especialmente cuando debe trasladar pacientes de gran tamaño. En esos casos, Cecilia no intenta resolverlo a fuerza de voluntad.

Trato de ver cómo puedo lograrlo, pienso cómo puedo pasarlo a la camilla y si veo que no puedo, les pido ayuda a mis compañeros Trato de ver cómo puedo lograrlo, pienso cómo puedo pasarlo a la camilla y si veo que no puedo, les pido ayuda a mis compañeros

Así fue encontrando su manera de trabajar: conocer sus propios límites, pedir colaboración cuando hace falta y aprender a resolver cada traslado según las características del paciente.

Una camillera empática con los pacientes

En el Notti, Cecilia trabaja especialmente en el área de quirófano y una parte de su tarea tiene que ver con acompañar a niños y adolescentes en momentos que pueden resultar difíciles para ellos y sus familias.

La experiencia como madre también aparece en su forma de entender ese trabajo.

Me pongo en el lugar de esos padres porque yo tengo a mis hijos. Creo que se merecen el mayor respeto y cuidado Me pongo en el lugar de esos padres porque yo tengo a mis hijos. Creo que se merecen el mayor respeto y cuidado

Para Cecilia, el traslado no consiste solamente en mover a un paciente de un sector a otro. "La idea es que el niño se sienta lo más cómodo posible para que se olvide un poco del mal momento que está pasando”, explicó.

Su presencia adquirió además un significado particular para algunas pacientes. "Saben que estoy y me llaman para que las nenas se sientan más tranquilas. Está bueno porque se cuida su intimidad”, contó.

La vida de Cecilia combina el estudio y el trabajo en el Notti

Mientras trabaja en el hospital, Cecilia cursa el último año de la carrera de Administración Pública. Sus próximas pasantías serán en el propio Notti y, una vez que termine esa carrera, ya piensa en continuar estudiando.

Esa búsqueda aparece también cuando habla de las mujeres que todavía consideran que determinadas tareas no son para ellas. "Son pocas las chicas que se atreven porque ven el trabajo como muy masculino, y no tendría que ser así. Las oportunidades son para todos iguales”, sostuvo.

Su mensaje no se limita al oficio de camillera. "Hay que incentivarlas a todo, no solo al sector de camilleros, sino a cualquier cosa que quieran hacer porque somos capaces de todo”, afirmó.

Y resume su propia experiencia con una frase.

Si yo pude, pueden todas; yo solo abrí la puerta Si yo pude, pueden todas; yo solo abrí la puerta

Cecilia todavía tiene más planes. "Los límites nos los colocamos nosotras mismas, y si estoy acá, creo que no tengo límite alguno”, afirmó.