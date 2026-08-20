Alfonsina es una niña mendocina de 8 años, pero su solidaridad y empatía la hicieron tomar una decisión que no muchos adultos podrían imitar. Tras conocer el accidente ocurrido días atrás en el Acceso Este, en Guaymallén, donde dos niños quedaron heridos e internados en el Notti, ella quiso darles lo mejor de si.
Una niña mendocina usó sus propios ahorros para comprarle juguetes a los chicos del Hospital Notti
Alfonsina (8) quedó impactada al conocer el accidente del Acceso Este en el que murió un hombre y hubo 2 niños heridos. Celebró un día del niño diferente
Entonces, habló con sus padres, tomó sus propios ahorros y decidió destinarlos a celebrar un Día del Niño muy especial: compró juguetes pero no solo para los chicos accidentados, sino para muchos más.
Un hecho triste que inspiró un acto de amor
El accidente ocurrió cuando dos vehículos cayeron desde el Acceso Este hacia calle Alberdi. Como consecuencia del choque, murió un hombre y varias personas resultaron heridas. Entre ellas estaban dos niños, un varón de 10 años y una niña de 7, además de su madre.
Al conocer lo ocurrido y saber que había niños afectados, Alfonsina quedó preocupada. Según contó el propio Hospital Notti en una publicación de Instagram, esa inquietud se transformó en una pregunta sencilla: qué podía hacer ella para ayudar.
Fue entonces cuando decidió utilizar sus propios ahorros para comprar juguetes. Con el acompañamiento de sus padres, concretó la iniciativa y llevó los regalos al hospital para compartirlos con otros niños que atraviesan una internación.
Un gesto que llegó al Notti
Desde el Hospital Notti destacaron que el accidente no termina cuando dejan de sonar las sirenas o se retiran los vehículos del lugar. Sus consecuencias continúan en las familias y también en los niños que deben atravesar tratamientos e internaciones después de un hecho de estas características.
En ese contexto, el gesto de Alfonsina llegó al hospital en una fecha especialmente vinculada con la infancia. Los juguetes fueron entregados para acompañar a los chicos internados durante el Día del Niño.
El Notti también agradeció a los padres de la niña por haber acompañado su iniciativa y permitir que pudiera concretarla. Para el hospital, la acción muestra cómo una preocupación puede convertirse en una forma concreta de acompañar a otros.
“Que estén muy bien y que mejoren pronto”
Además de los juguetes, Alfonsina dejó un mensaje para los niños que los recibieron: “Que estén muy bien y que mejoren pronto”.
La historia fue compartida por el Hospital Notti en sus redes sociales, donde remarcaron que no hace falta ser adulto para involucrarse frente al dolor ajeno. En este caso, una niña de 8 años decidió usar algo propio para compartir con otros chicos que estaban pasando un momento difícil.
En pocas palabras
- Niña mendocina: usó sus ahorros para comprar juguetes para los chicos internados en el Hospital Notti.
- Motivación: se inspiró tras conocer el accidente del Acceso Este que dejó heridos a otros niños.
- Solidaridad: el gesto fue destacado por el Hospital Notti como un acto de empatía y acompañamiento.