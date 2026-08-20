Una niña mendocina usó sus propios ahorros para comprarle juguetes a los chicos del Hospital Notti

Al conocer lo ocurrido y saber que había niños afectados, Alfonsina quedó preocupada. Según contó el propio Hospital Notti en una publicación de Instagram, esa inquietud se transformó en una pregunta sencilla: qué podía hacer ella para ayudar.

Fue entonces cuando decidió utilizar sus propios ahorros para comprar juguetes. Con el acompañamiento de sus padres, concretó la iniciativa y llevó los regalos al hospital para compartirlos con otros niños que atraviesan una internación.

Un gesto que llegó al Notti

Desde el Hospital Notti destacaron que el accidente no termina cuando dejan de sonar las sirenas o se retiran los vehículos del lugar. Sus consecuencias continúan en las familias y también en los niños que deben atravesar tratamientos e internaciones después de un hecho de estas características.

En ese contexto, el gesto de Alfonsina llegó al hospital en una fecha especialmente vinculada con la infancia. Los juguetes fueron entregados para acompañar a los chicos internados durante el Día del Niño.

El Notti también agradeció a los padres de la niña por haber acompañado su iniciativa y permitir que pudiera concretarla. Para el hospital, la acción muestra cómo una preocupación puede convertirse en una forma concreta de acompañar a otros.

“Que estén muy bien y que mejoren pronto”

Además de los juguetes, Alfonsina dejó un mensaje para los niños que los recibieron: “Que estén muy bien y que mejoren pronto”.

La historia fue compartida por el Hospital Notti en sus redes sociales, donde remarcaron que no hace falta ser adulto para involucrarse frente al dolor ajeno. En este caso, una niña de 8 años decidió usar algo propio para compartir con otros chicos que estaban pasando un momento difícil.