Maipú impulsa una nueva jornada de venta directa entre productores y vecinos

Un espacio que promueve vínculos, economía local y consumo consciente

Los puestos ofrecerán una amplia variedad de alimentos y elaboraciones: carnes, pescados, panificados, verduras de estación, conservas, huevos, vinos, plantas y flores, además de otras opciones pensadas para el consumo diario de las familias maipucinas.

La propuesta fomenta el vínculo directo entre productores y consumidores, eliminando intermediarios y generando mejores oportunidades para quienes producen y para quienes compran. Así, se impulsa la economía local y se promueve un modelo de consumo más consciente y sostenible.