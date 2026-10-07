Maipú impulsa una nueva jornada de venta directa entre productores y vecinos

Este sábado 10 de octubre, de 10 a 14, la Estación Gutiérrez será escenario de una nueva edición del mercado “Del productor a tu mesa”, una iniciativa de Maipú que busca acercar productos de calidad directamente desde los productores a los vecinos, promoviendo precios accesibles y fortaleciendo el consumo local.
Un espacio que promueve vínculos, economía local y consumo consciente
Los puestos ofrecerán una amplia variedad de alimentos y elaboraciones: carnes, pescados, panificados, verduras de estación, conservas, huevos, vinos, plantas y flores, además de otras opciones pensadas para el consumo diario de las familias maipucinas.
La propuesta fomenta el vínculo directo entre productores y consumidores, eliminando intermediarios y generando mejores oportunidades para quienes producen y para quienes compran. Así, se impulsa la economía local y se promueve un modelo de consumo más consciente y sostenible.
Además de ser un espacio comercial, “Del productor a tu mesa” se consolida como un punto de encuentro comunitario, donde vecinos y vecinas acceden a productos frescos, de calidad y a precios accesibles, apoyando al mismo tiempo el desarrollo de emprendedores y productores de la región.
En pocas palabras
- Maipú: realizará una nueva edición del mercado “Del productor a tu mesa” para fortalecer el consumo local.
- Productos: habrá venta directa de carnes, verduras, panificados, vinos y otros elaborados a precios accesibles.
- Objetivo: promover el vínculo directo entre productores y consumidores para impulsar la economía regional.