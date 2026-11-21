El municipio de Maipú habilitó el proceso de inscripción para las Escuelas de Verano 2027, que funcionarán entre el 5 de enero y el 12 de febrero en polideportivos y campings del departamento. Para asegurar el lugar, las familias deberán cumplir dos pasos obligatorios: primero una preinscripción por internet y luego una cita presencial para presentar la documentación.
Maipú abre la inscripción a las Escuelas de Verano 2027: fechas, sedes, costos y requisitos
El trámite comienza el 26 de noviembre con una preinscripción online y se completa de manera presencial en diciembre
Primer paso: preinscripción online
El formulario estará disponible desde el jueves 26 de noviembre, a las 9, en escverano.maipu.gob.ar. Para completarlo hay que tener a mano una foto del DNI del menor y el CUIL del adulto responsable.
Al terminar, el sistema entrega un código con el que se puede seguir el estado de la solicitud. Más tarde, el municipio manda un correo con la confirmación y la sede, el día y el horario asignados para la instancia presencial.
Segundo paso: confirmación en persona
Según la sede elegida, el trámite se hará en estos días y lugares:
- Polideportivo Juan Domingo Ribosqui: 9 y 10 de diciembre, de 14 a 18.
- Polideportivo Juan Giol (Delegación Gutiérrez): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Camping Cooperativa Beltrán Norte (Delegación Beltrán): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Polideportivo San Roque (Delegación San Roque): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Polideportivo Lucila Bombal (Delegación Rodeo del Medio): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Camping AMET (Delegación Zona Sur): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Camping Alimentación (Delegación Coquimbito): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.
- Polideportivo Eva Perón: 14 y 15 de diciembre, de 8 a 13.
En esa instancia se deberá llevar:
- Fotocopia del DNI del niño o niña y de su padre, madre o tutor.
- Revisación médica con apto para pileta.
- Una foto carnet de 3 x 3 cm.
- La ficha de autorización, descargada, firmada y fotocopiada.
- Una boleta de impuesto o servicio que acredite el domicilio.
Cuánto cuesta
El arancel depende de la sede y de si la familia vive en Maipú. Se paga en el momento de la inscripción presencial.
- Ribosqui, Eva Perón y Juan Giol: $150.000 para residentes y $200.000 para quienes viven en otro departamento.
- AMET, Alimentación, San Roque y Rodeo del Medio: $100.000 para residentes y $150.000 para no residentes.
- Beltrán Norte: $75.000 para residentes y $100.000 para no residentes.
Horarios de cada sede
- Ribosqui: turno deportivo de 9.30 a 13 y turno recreativo de 15 a 19.
- Lucila Bombal (Rodeo del Medio): de 9.30 a 13 y de 15 a 19.
- Juan Giol, Eva Perón y San Roque: de 9.30 a 13.
- Beltrán Norte, AMET y Alimentación: de 9 a 13.
Propuesta para personas con discapacidad
La Escuela de Verano también tendrá una modalidad específica y gratuita, con inscripción solo presencial. Se realizará el 10 y 11 de diciembre, de 9 a 12, en el Polideportivo Ribosqui.
Podrán sumarse niños, niñas y adolescentes de 6 a 13 años, con dos turnos en el mismo polideportivo: de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 18.30. Para adultos de 25 años en adelante habrá un turno tarde, de 15.30 a 18.30, en el Polideportivo Giol.
Se pide presentar fotocopia del DNI del participante y del adulto responsable, fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una foto carnet y el certificado de aptitud médica para actividades en pileta. Quienes asistan con acompañante terapéutico deberán sumar la fotocopia de su DNI y la documentación que acredite su formación o habilitación.
Con esta convocatoria, Maipú arma su temporada de verano con actividades deportivas y recreativas repartidas por todo el departamento.
En pocas palabras
- Maipú abre inscripción: El municipio lanzó las Escuelas de Verano 2027, con preinscripción online y confirmación presencial.
- Fechas y requisitos: La inscripción arranca el 26 de noviembre online, y la confirmación presencial será entre el 9 y 15 de diciembre.
- Costos y sedes: Los aranceles varían según la sede y residencia, con varias opciones deportivas y recreativas.