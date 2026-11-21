Al terminar, el sistema entrega un código con el que se puede seguir el estado de la solicitud. Más tarde, el municipio manda un correo con la confirmación y la sede, el día y el horario asignados para la instancia presencial.

Segundo paso: confirmación en persona

Según la sede elegida, el trámite se hará en estos días y lugares:

Polideportivo Juan Domingo Ribosqui: 9 y 10 de diciembre, de 14 a 18.

9 y 10 de diciembre, de 14 a 18. Polideportivo Juan Giol (Delegación Gutiérrez): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación Gutiérrez): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Camping Cooperativa Beltrán Norte (Delegación Beltrán): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación Beltrán): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Polideportivo San Roque (Delegación San Roque): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación San Roque): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Polideportivo Lucila Bombal (Delegación Rodeo del Medio): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación Rodeo del Medio): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Camping AMET (Delegación Zona Sur): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación Zona Sur): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Camping Alimentación (Delegación Coquimbito): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13.

(Delegación Coquimbito): 11 y 14 de diciembre, de 8 a 13. Polideportivo Eva Perón: 14 y 15 de diciembre, de 8 a 13.

En esa instancia se deberá llevar:

Fotocopia del DNI del niño o niña y de su padre, madre o tutor.

Revisación médica con apto para pileta.

Una foto carnet de 3 x 3 cm.

La ficha de autorización, descargada, firmada y fotocopiada.

Una boleta de impuesto o servicio que acredite el domicilio.

Cuánto cuesta

El arancel depende de la sede y de si la familia vive en Maipú. Se paga en el momento de la inscripción presencial.

Ribosqui, Eva Perón y Juan Giol: $150.000 para residentes y $200.000 para quienes viven en otro departamento.

$150.000 para residentes y $200.000 para quienes viven en otro departamento. AMET, Alimentación, San Roque y Rodeo del Medio: $100.000 para residentes y $150.000 para no residentes.

$100.000 para residentes y $150.000 para no residentes. Beltrán Norte: $75.000 para residentes y $100.000 para no residentes.

Horarios de cada sede

Ribosqui: turno deportivo de 9.30 a 13 y turno recreativo de 15 a 19.

turno deportivo de 9.30 a 13 y turno recreativo de 15 a 19. Lucila Bombal (Rodeo del Medio): de 9.30 a 13 y de 15 a 19.

de 9.30 a 13 y de 15 a 19. Juan Giol, Eva Perón y San Roque: de 9.30 a 13.

de 9.30 a 13. Beltrán Norte, AMET y Alimentación: de 9 a 13.

Propuesta para personas con discapacidad

La Escuela de Verano también tendrá una modalidad específica y gratuita, con inscripción solo presencial. Se realizará el 10 y 11 de diciembre, de 9 a 12, en el Polideportivo Ribosqui.

Podrán sumarse niños, niñas y adolescentes de 6 a 13 años, con dos turnos en el mismo polideportivo: de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 18.30. Para adultos de 25 años en adelante habrá un turno tarde, de 15.30 a 18.30, en el Polideportivo Giol.

Se pide presentar fotocopia del DNI del participante y del adulto responsable, fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una foto carnet y el certificado de aptitud médica para actividades en pileta. Quienes asistan con acompañante terapéutico deberán sumar la fotocopia de su DNI y la documentación que acredite su formación o habilitación.

Con esta convocatoria, Maipú arma su temporada de verano con actividades deportivas y recreativas repartidas por todo el departamento.