El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológica para distintos sectores de Mendoza por lluvias y tormentas. Algunas serán abundantes, para sectores del Este y el Sur provincial, con posibilidad de granizo y ráfagas intensas.
Alerta meteorológica por tormentas para el este y el sur de Mendoza y nieve en alta montaña
El SMN anticipó precipitaciones, posible caída de granizo y actividad eléctrica. En la cordillera continuará nevando durante todo el fin de semana largo
A esto se suma un anticipo de nevadas para la alta montaña, que se mantiene durante el fin de semana largo. La situación requiere especial atención de quienes viajan hacia Chile por el paso Cristo Redentor, donde el tránsito ya presenta mayores complicaciones por la cantidad de vehículos que circulan durante estos días.
Qué zonas de Mendoza pueden tener tormentas
Según el informe del SMN, las áreas alcanzadas por el pronóstico de lluvias y tormentas son el Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. También están comprendidas General Alvear y la zona baja de San Rafael.
Las tormentas pueden estar acompañadas por abundante agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes. El organismo estimó precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, aunque esos valores pueden ser superados de manera puntual.
Nieve en alta montaña durante el fin de semana largo
En la cordillera, el panorama es diferente. Para este sábado se esperan nevadas, con mayores probabilidades durante la tarde. Hacia la noche, las posibilidades de nieve disminuyen.
La temperatura máxima prevista es de -3ºC y la mínima de -9ºC. El domingo y el lunes continúa el pronóstico de nevadas, con temperaturas máximas que rondan los -1ºC y mínimas que pueden llegar a los -10ºC.
Precaución para quienes viajan a Chile
Las condiciones meteorológicas se suman al intenso tránsito de vehículos propio del fin de semana largo. Por eso, quienes circulen por la ruta internacional 7 deben extremar los cuidados, especialmente ante la posibilidad de nevadas y bajas temperaturas en el corredor de alta montaña.
Se recomienda consultar el estado del paso Cristo Redentor antes de emprender el viaje y respetar las indicaciones de las autoridades viales.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: El SMN emitió aviso amarillo por tormentas para el Este y Sur de Mendoza.
- Condiciones adversas: Se esperan lluvias abundantes, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
- Alta montaña: Continúan las nevadas durante el fin de semana largo, afectando el paso Cristo Redentor.