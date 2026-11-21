Las tormentas pueden estar acompañadas por abundante agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes. El organismo estimó precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, aunque esos valores pueden ser superados de manera puntual.

Nieve en alta montaña durante el fin de semana largo

Así está el paso a Chile este fin de semana largo, en el que hay pronóstico de nevadas hasta el martes 24. Gentileza Osvaldo Valle

En la cordillera, el panorama es diferente. Para este sábado se esperan nevadas, con mayores probabilidades durante la tarde. Hacia la noche, las posibilidades de nieve disminuyen.

La temperatura máxima prevista es de -3ºC y la mínima de -9ºC. El domingo y el lunes continúa el pronóstico de nevadas, con temperaturas máximas que rondan los -1ºC y mínimas que pueden llegar a los -10ºC.

Precaución para quienes viajan a Chile

Las condiciones meteorológicas se suman al intenso tránsito de vehículos propio del fin de semana largo. Por eso, quienes circulen por la ruta internacional 7 deben extremar los cuidados, especialmente ante la posibilidad de nevadas y bajas temperaturas en el corredor de alta montaña.

Se recomienda consultar el estado del paso Cristo Redentor antes de emprender el viaje y respetar las indicaciones de las autoridades viales.