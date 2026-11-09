El regreso de los mendocinos que viajaron a Chile durante el fin de semana largo presenta demoras en el Paso Cristo Redentor. Este lunes, alrededor de las 14.40, el tiempo de espera en Roque Carranza, en Horcones, alcanzaba los 40 minutos, con una fila de vehículos dentro del rulo del complejo.
Paso a Chile: rige alerta amarilla por nevadas y hay demoras por la vuelta del fin de semana largo
La aduana argentina registra una importante concentración de vehículos en el regreso a Argentina. El Sistema Integrado Cristo Redentor cierra a las 18
La situación se da en una jornada con gran cantidad de vehículos en el paso y una alerta amarilla por nevadas en la cordillera. El Sistema Integrado Cristo Redentor tiene previsto el cierre a las 18, mientras que las barreras del lado chileno, en Guardia Vieja, se cierran a las 16 (hora de Chile).
Demoras en el regreso por Horcones
De acuerdo con el reporte de Gendarmería, los vehículos que regresan desde Chile forman una fila que se extiende desde el cobertizo anterior al túnel internacional, en sentido Chile-Argentina, hasta el sector del complejo Roque Carranza.
En tanto, el complejo Los Libertadores, del lado chileno, no registra demoras. La mayor concentración de vehículos se encuentra, por lo tanto, en el sector de ingreso a Mendoza.
Alerta amarilla por nevadas en la cordillera
El movimiento fronterizo coincide con un pronóstico meteorológico adverso para la alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas en la cordillera, con precipitaciones previstas para este lunes y el martes.
El pronóstico anticipa una probabilidad de nevadas del 70% para este lunes y del 90% para el martes, con temperaturas mínimas bajo cero. Para el miércoles se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado y una mínima de -5 grados.
Quienes emprendan el regreso deben tener en cuenta los horarios de cierre de las barreras y las condiciones meteorológicas antes de iniciar el cruce internacional.
En pocas palabras
- Paso a Chile: Se registran importantes demoras en el complejo fronterizo argentino por el regreso de viajeros del fin de semana largo.
- Alerta por nevadas: Rige un alerta amarilla en la cordillera por posibles nevadas intensas durante el lunes y martes.
- Horarios de cierre: El Sistema Integrado Cristo Redentor cierra a las 18 y el complejo chileno de Guardia Vieja a las 16 (hora local).