Paso a Chile: rige alerta amarilla por nevadas y hay demoras por la vuelta del fin de semana largo

En tanto, el complejo Los Libertadores, del lado chileno, no registra demoras. La mayor concentración de vehículos se encuentra, por lo tanto, en el sector de ingreso a Mendoza.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera

El fin de semana largo atrajo muchos turistas mendocinos a Chile, pero la vuelta se puso un poco más complicada ya que el túnel cerró a las 18 por las nevadas. Gentileza Osvaldo Valle

El movimiento fronterizo coincide con un pronóstico meteorológico adverso para la alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas en la cordillera, con precipitaciones previstas para este lunes y el martes.

El pronóstico anticipa una probabilidad de nevadas del 70% para este lunes y del 90% para el martes, con temperaturas mínimas bajo cero. Para el miércoles se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado y una mínima de -5 grados.

Quienes emprendan el regreso deben tener en cuenta los horarios de cierre de las barreras y las condiciones meteorológicas antes de iniciar el cruce internacional.