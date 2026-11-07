El Paso Internacional Cristo Redentor presenta demoras para quienes viajan desde Mendoza hacia Chile. Según el último parte oficial, en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, se registran 150 minutos de espera para completar los trámites fronterizos.
Paso a Chile: advierten por demoras de dos horas y media en el complejo Los Libertadores
El complejo Los Libertadores, del lado chileno, registra esperas de dos horas y media para realizar los trámites fronterizos
La situación es diferente en el lado argentino. En el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones, no se registran demoras y la circulación se desarrolla con normalidad.
La información fue brindada por Osvaldo Valle, vocero de la Coordinación del Paso Cristo Redentor, quien confirmó además que el Sistema Integrado se encuentra habilitado durante las 24 horas.
Cómo está el Paso Cristo Redentor y qué tener en cuenta para viajar a Chile
De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas son buenas en la zona de alta montaña, por lo que el cruce internacional funciona con normalidad y sin restricciones horarias.
Sin embargo, los 150 minutos de demora en Los Libertadores representan un dato importante para quienes tienen previsto viajar al país vecino, ya que deberán contemplar un tiempo adicional para realizar los controles migratorios y aduaneros del lado chileno.
Por este motivo, se recomienda a los conductores consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender el recorrido por la Ruta Nacional 7 y circular con precaución durante todo el trayecto.
El Paso Cristo Redentor conecta la provincia de Mendoza con Chile a través del corredor internacional y constituye uno de los principales cruces terrestres entre ambos países.
En pocas palabras
- Demoras en el Paso Cristo Redentor: se registran esperas de dos horas y media en el complejo Los Libertadores, del lado chileno.
- Situación del lado argentino: el complejo Roque Carranza, en Horcones, no presenta demoras y la circulación es normal.
- Condiciones del cruce: el Paso Internacional Cristo Redentor funciona las 24 horas con buenas condiciones meteorológicas en alta montaña.