Paso a Chile: advierten por demoras de dos horas y media en el complejo Los Libertadores

El sistema integrado Cristo Redentor está habilitado las 24 horas.

Cómo está el Paso Cristo Redentor y qué tener en cuenta para viajar a Chile

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas son buenas en la zona de alta montaña, por lo que el cruce internacional funciona con normalidad y sin restricciones horarias.

Sin embargo, los 150 minutos de demora en Los Libertadores representan un dato importante para quienes tienen previsto viajar al país vecino, ya que deberán contemplar un tiempo adicional para realizar los controles migratorios y aduaneros del lado chileno.

El complejo Los Libertadores Chile presenta demoras de 150 minutos. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Por este motivo, se recomienda a los conductores consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender el recorrido por la Ruta Nacional 7 y circular con precaución durante todo el trayecto.

El Paso Cristo Redentor conecta la provincia de Mendoza con Chile a través del corredor internacional y constituye uno de los principales cruces terrestres entre ambos países.