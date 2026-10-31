El Paso Cristo Redentor opera este sábado 31 de octubre con normalidad y habilitado durante las 24 horas para todo tipo de vehículos. Según el último reporte emitido por las autoridades del Sistema Integrado, la transitabilidad en el corredor bioceánico presenta fluidez, acompañada por condiciones meteorológicas favorables.
Sin demoras significativas en el Paso Cristo Redentor que funciona las 24 horas
En Horcones no se registran esperas este sábado, mientras que en Los Libertadores el tiempo para realizar los trámites aduaneros es de apenas 10 minutos
En el complejo Roque Carranza (Horcones), del lado argentino, no se registran demoras para el ingreso de vehículos al país. Por su parte, en Los Libertadores, del lado chileno, las esperas para concretar los trámites aduaneros y migratorios promedian apenas 10 minutos, un panorama significativamente más despejado en comparación con el movimiento registrado a mediados de octubre.
Las autoridades atribuyeron la fluidez del tránsito y la marcada disminución de viajeros hacia el país vecino a un moderado flujo vehicular coincidente con el fin de mes, factor que redujo temporalmente la intensidad del turismo de compras característico del cruce andino.
Pronóstico favorable y recomendaciones para el tránsito en alta montaña
Los partes oficiales del pronóstico del tiempo indicaron que el buen clima predominará en la zona de alta montaña durante varios días a pesar de algunas precipitaciones, lo que garantiza la apertura continuada del túnel internacional en su horario habitual de primavera y verano.
A pesar del escenario despejado en la calzada y las condiciones climáticas óptimas, la coordinación del paso internacional recomendó a los conductores transitar con precaución sobre la Ruta 7, respetar las distancias de seguridad y verificar la documentación personal y del vehículo antes de emprender el viaje a la alta montaña.
Se recuerda a los usuarios del corredor bioceánico que los canales oficiales del sistema mantienen la actualización periódica sobre el estado del cruce, la evolución meteorológica y las condiciones de operatividad en ambos complejos aduaneros.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado las 24 horas, opera con normalidad este sábado 31 de octubre.
- Tiempos de espera: 10 minutos en Los Libertadores (Chile); sin demoras en Horcones (Argentina).
- Recomendaciones: transitar con precaución y verificar documentación antes de viajar a la alta montaña.