Sin demoras significativas en el Paso Cristo Redentor que funciona las 24 horas

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Pronóstico favorable y recomendaciones para el tránsito en alta montaña

Los partes oficiales del pronóstico del tiempo indicaron que el buen clima predominará en la zona de alta montaña durante varios días a pesar de algunas precipitaciones, lo que garantiza la apertura continuada del túnel internacional en su horario habitual de primavera y verano.

A pesar del escenario despejado en la calzada y las condiciones climáticas óptimas, la coordinación del paso internacional recomendó a los conductores transitar con precaución sobre la Ruta 7, respetar las distancias de seguridad y verificar la documentación personal y del vehículo antes de emprender el viaje a la alta montaña.

Se recuerda a los usuarios del corredor bioceánico que los canales oficiales del sistema mantienen la actualización periódica sobre el estado del cruce, la evolución meteorológica y las condiciones de operatividad en ambos complejos aduaneros.