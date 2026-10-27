El Paso Cristo Redentor reabrió hacia Chile y el miércoles habilitará el ingreso a Argentina

Quienes tengan previsto cruzar deberán prestar especial atención a un horario anterior: la barrera de Uspallata cerrará a las 22. Ese será el límite de habilitación en ese punto, aunque el tránsito internacional continúe hasta las 0.

La apertura comprenderá a todo tipo de vehículos.

Cuándo se habilitará el Paso Cristo Redentor desde Chile hacia Argentina

El miércoles 28 de octubre, de 4 a 16, el tránsito internacional estará habilitado exclusivamente desde Chile hacia Argentina, también para todo tipo de vehículos.

A partir de las 16 del miércoles se habilitará la circulación en ambos sentidos, según el cronograma anunciado.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las actualizaciones sobre el funcionamiento del cruce se comunicarán por esos medios y podrán consultarse en la página de Centros de Frontera del Gobierno nacional.