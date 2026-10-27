El Paso Cristo Redentor reabrió este martes 27 de octubre a las 12, exclusivamente para viajar desde Argentina hacia Chile y para todo tipo de vehículos. La habilitación será por etapas: el tránsito desde Chile hacia Argentina comenzará el miércoles 28 a las 4 y la circulación en ambos sentidos quedará habilitada ese mismo día a las 16.
El Paso Cristo Redentor reabrió hacia Chile y el miércoles habilitará el ingreso a Argentina
El cruce será para todo tipo de vehículos. La barrera de Uspallata cerrará a las 22 y el tránsito en ambos sentidos comenzará el miércoles a las 16
Así lo informó el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial. La decisión fue acordada por las coordinaciones de Argentina y Chile, a partir de los informes técnicos de las vialidades de ambos países.
Paso Cristo Redentor hacia Chile y cierre de barrera en Uspallata
Para este martes, el horario de circulación internacional en sentido Argentina-Chile será de 12 a 0, es decir, hasta la medianoche.
Quienes tengan previsto cruzar deberán prestar especial atención a un horario anterior: la barrera de Uspallata cerrará a las 22. Ese será el límite de habilitación en ese punto, aunque el tránsito internacional continúe hasta las 0.
La apertura comprenderá a todo tipo de vehículos.
Cuándo se habilitará el Paso Cristo Redentor desde Chile hacia Argentina
El miércoles 28 de octubre, de 4 a 16, el tránsito internacional estará habilitado exclusivamente desde Chile hacia Argentina, también para todo tipo de vehículos.
A partir de las 16 del miércoles se habilitará la circulación en ambos sentidos, según el cronograma anunciado.
Las autoridades recomendaron planificar los viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las actualizaciones sobre el funcionamiento del cruce se comunicarán por esos medios y podrán consultarse en la página de Centros de Frontera del Gobierno nacional.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: reabrió este martes 27 de octubre a las 12, solo para vehículos hacia Chile.
- Circulación Argentina-Chile: el horario será de 12 a 0, con cierre de barrera en Uspallata a las 22.
- Habilitación doble sentido: el miércoles 28, desde las 16, se habilitará el tránsito en ambos sentidos.