El Paso Cristo Redentor reabrió este viernes para todo tipo de vehículos y funcionará durante las 24 horas, según el cronograma establecido por las autoridades de Argentina y Chile. La habilitación permite nuevamente la circulación de autos particulares, colectivos y transporte de cargas en ambos sentidos.
Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras varios días cerrado
El Paso Cristo Redentor quedó habilitado en ambos sentidos tras de varios días de restricciones por las condiciones climáticas en alta montaña
La reapertura se concretó a partir de las 8, luego de varios días de restricciones por las condiciones meteorológicas en la cordillera por nevadas. Durante las jornadas previas, el tránsito se habilitó de manera escalonada y exclusivamente para camiones, con circulación alternada entre ambos países.
Con la nueva habilitación, los viajeros podrán cruzar el Paso Cristo Redentor durante todo el día, siempre que las condiciones de seguridad permitan mantener el corredor operativo.
La decisión se tomó a partir de los informes técnicos de las vialidades de ambos países. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones del tiempo, por lo que podrían disponer restricciones o cierres preventivos si el tiempo afecta la transitabilidad segura.
Las recomendaciones para viajar por el Paso Cristo Redentor
Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor y las condiciones de circulación en la Ruta 7, especialmente en los sectores de alta montaña.
Las autoridades pidieron que los conductores circulen con precaución y prever posibles demoras en los controles fronterizos, particularmente durante las horas de mayor movimiento.
Señalaron que antes de viajar, las personas se informen sobre el estado del Paso Cristo Redentor por las redes oficiales.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado para todo tipo de vehículos tras varios días cerrado por nevadas.
- Operatividad: funcionará las 24 horas, permitiendo circulación de autos, colectivos y cargas en ambos sentidos.
- Recomendaciones: consultar estado actualizado y circular con precaución ante posibles demoras y restricciones climáticas.