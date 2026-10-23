Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras varios días cerrado

El Paso Cristo Redentor está habilitado desde este viernes para todo tipo de vehículos. Foto: Gentileza

La decisión se tomó a partir de los informes técnicos de las vialidades de ambos países. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones del tiempo, por lo que podrían disponer restricciones o cierres preventivos si el tiempo afecta la transitabilidad segura.

Las recomendaciones para viajar por el Paso Cristo Redentor

Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor y las condiciones de circulación en la Ruta 7, especialmente en los sectores de alta montaña.

Las autoridades pidieron que los conductores circulen con precaución y prever posibles demoras en los controles fronterizos, particularmente durante las horas de mayor movimiento.

Señalaron que antes de viajar, las personas se informen sobre el estado del Paso Cristo Redentor por las redes oficiales.