Demoras en el Paso Cristo Redentor por un derrumbe en el cobertizo El Japonés

Las inspecciones técnicas evalúan la estabilidad de la ladera rocosa adyacente para prevenir nuevos colapsos. Mientras continúan las labores de despeje, la Gendarmería Nacional y personal de Fronteras mantienen controles preventivos en los puntos de retención sobre la Ruta 7 para evitar aglomeraciones en los sectores de mayor altura.

Estaba habilitado para carga pesada a el paso a Chile

La interrupción ocurre poco después de que se reanudara la circulación solo para camiones desde Argentina a Chile. Para este jueves estaba previsto en sentido inverso. Las autoridades binacionales de frontera confirmaron que la operatoria escalonada permitirá descomprimir las filas acumuladas en los aparcamientos.

Para el viernes está prevista la reapertura total del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La medida abarcará ambos sentidos de circulación durante las 24 horas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Protocolos de seguridad en el paso a Chile

El cobertizo El Japonés es una estructura de protección diseñada para resguardar la calzada contra avalanchas y deslizamientos en la zona crítica de la alta montaña. El impacto de los bloques de piedra requirió una revisión exhaustiva de la infraestructura vial antes de autorizar el flujo vehicular continuo.

Las coordinaciones de ambos países trabajan de forma conjunta para habilitar ventanas de tránsito diferido una vez que concluyan las tareas de limpieza. Mientras tanto, se solicita a los usuarios respetar las indicaciones viales de la Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el tramo chileno.