El tránsito internacional a Chile por el Paso Cristo Redentor está interrumpido debido a un desprendimiento de rocas registrado en la zona cordillerana. El incidente ocurrió sobre el Cobertizo N°5, conocido como El Japonés, en la Ruta CH-60, tramo que conecta la alta montaña con el complejo fronterizo Los Libertadores.
Demoras en el Paso Cristo Redentor por un derrumbe en el cobertizo El Japonés
Un desprendimiento de rocas en la Ruta CH-60 interrumpió el tránsito internacional en el Paso Cristo Redentor a pocas horas de que se reanudara la circulación
Las autoridades de coordinación fronteriza confirmaron que la circulación por el Paso Internacional Cristo Redentor se vio seriamente afectada mientras las cuadrillas de vialidad de la república vecina trabajan en la remoción del material sobre la calzada. El evento complicó la transitabilidad general del corredor andino.
Trabajos de vialidad en el paso a Chile
El sector afectado se sitúa en la variante de los caracoles trasandinos, un trazado sinuoso clave para el transporte terrestre. Las rocas cayeron directamente sobre la cobertura del cobertizo vial, por lo que el personal técnico debió desplegar maquinaria pesada para garantizar la seguridad operacional antes de habilitar el paso.
Las inspecciones técnicas evalúan la estabilidad de la ladera rocosa adyacente para prevenir nuevos colapsos. Mientras continúan las labores de despeje, la Gendarmería Nacional y personal de Fronteras mantienen controles preventivos en los puntos de retención sobre la Ruta 7 para evitar aglomeraciones en los sectores de mayor altura.
Estaba habilitado para carga pesada a el paso a Chile
La interrupción ocurre poco después de que se reanudara la circulación solo para camiones desde Argentina a Chile. Para este jueves estaba previsto en sentido inverso. Las autoridades binacionales de frontera confirmaron que la operatoria escalonada permitirá descomprimir las filas acumuladas en los aparcamientos.
Para el viernes está prevista la reapertura total del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La medida abarcará ambos sentidos de circulación durante las 24 horas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Protocolos de seguridad en el paso a Chile
El cobertizo El Japonés es una estructura de protección diseñada para resguardar la calzada contra avalanchas y deslizamientos en la zona crítica de la alta montaña. El impacto de los bloques de piedra requirió una revisión exhaustiva de la infraestructura vial antes de autorizar el flujo vehicular continuo.
Las coordinaciones de ambos países trabajan de forma conjunta para habilitar ventanas de tránsito diferido una vez que concluyan las tareas de limpieza. Mientras tanto, se solicita a los usuarios respetar las indicaciones viales de la Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el tramo chileno.
En pocas palabras
- Derrumbe en Ruta CH-60: Un desprendimiento de rocas interrumpió el tránsito internacional hacia la alta montaña.
- Paso Cristo Redentor: El cierre afecta la conexión con Chile, mientras operarios trabajan en la remoción del material.
- Reapertura prevista: Se espera habilitar el paso para todo tipo de vehículos el viernes, si las condiciones lo permiten.