Les instalaron una antena de celulares en su casa y 26 años después la Justicia ordenó indemnizarlos por daños

Cansados del grave impacto sobre su tranquilidad y bienestar, los afectados iniciaron una demanda civil en mayo de 2000 para solicitar el cese de las molestias y la correspondiente reparación económica. La situación tuvo un giro clave en 2001, cuando la comuna promulgó una ordenanza que prohibió explícitamente la colocación de antenas celulares en áreas residenciales de ese tipo.

Por eso, las autoridades inspeccionaron el terreno y dispusieron la clausura formal de la estación en septiembre de 2002, ordenando además el desmontaje completo de la estructura. Pero a pesar de la prohibición municipal y la clausura, las empresas de telefonía continuaron operando la torre de manera ilegal durante varios años.

La indemnización incluyó montos por daño moral y para cubrir un tratamiento psicoterapéutico.

La estación mantenía actividad comercial en 2004 e incluso gestionó modificaciones autorizadas a nivel nacional en 2006. El servicio operó en forma irregular hasta que una inspección técnica realizada en junio de 2009 confirmó finalmente la interrupción total de las transmisiones y el desmantelamiento definitivo de los sistemas irradiantes.

Compensaron a los vecinos afectados y una indemnización millonaria

Después de las investigaciones correspondientes, este año el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 11 de Lomas de Zamora dictó la sentencia de primera instancia. Aunque se descartaron incapacidades físicas permanentes y se rechazó la demanda contra el municipio, determinó que la antena excedió los límites razonables de tolerancia entre propiedades vecinas.

De esta forma se condenó a las compañías telefónicas sucesoras a abonar a la pareja 16,5 millones de pesos en concepto de daño moral y tratamiento psicológico, más intereses acumulados desde 2001. El juicio cerró después de más de dos décadas.