Les instalaron una antena de celulares en su casa y 26 años después la Justicia ordenó indemnizarlos por daños

Imagínate estar en tu casa, tranquilo/a, disfrutando en familia, y que dos empresas de telefonía instalen una torre para la prestación de servicios de comunicaciones en el barrio, perjudicando tu vida cotidiana, afectando el uso de tu propiedad e incluso dándote temor por tu salud. Este caso fue real y ocurrió en Buenos Aires.
Les instalaron una antena de celulares en su casa de forma ilegal
En 1996, la instalación de una torre de telefonía celular de 48 metros de altura en un predio residencial de la zona sur del Gran Buenos Aires transformó de forma definitiva la vida de los vecinos de Lomas de Zamora y estaba ubicada a solo 25 metros de la casa de una pareja afectada en su totalidad.
Aunque la estructura se construyó inicialmente con certificaciones de localización y planos aprobados por el municipio, el malestar creció por el ruido constante de los equipos, las vibraciones, los desperfectos técnicos y una peligrosa emisión de humo proveniente del grupo electrógeno, que ocurrió en 1999 y exigió la intervención de los bomberos.
Cansados del grave impacto sobre su tranquilidad y bienestar, los afectados iniciaron una demanda civil en mayo de 2000 para solicitar el cese de las molestias y la correspondiente reparación económica. La situación tuvo un giro clave en 2001, cuando la comuna promulgó una ordenanza que prohibió explícitamente la colocación de antenas celulares en áreas residenciales de ese tipo.
Por eso, las autoridades inspeccionaron el terreno y dispusieron la clausura formal de la estación en septiembre de 2002, ordenando además el desmontaje completo de la estructura. Pero a pesar de la prohibición municipal y la clausura, las empresas de telefonía continuaron operando la torre de manera ilegal durante varios años.
La estación mantenía actividad comercial en 2004 e incluso gestionó modificaciones autorizadas a nivel nacional en 2006. El servicio operó en forma irregular hasta que una inspección técnica realizada en junio de 2009 confirmó finalmente la interrupción total de las transmisiones y el desmantelamiento definitivo de los sistemas irradiantes.
Compensaron a los vecinos afectados y una indemnización millonaria
Después de las investigaciones correspondientes, este año el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 11 de Lomas de Zamora dictó la sentencia de primera instancia. Aunque se descartaron incapacidades físicas permanentes y se rechazó la demanda contra el municipio, determinó que la antena excedió los límites razonables de tolerancia entre propiedades vecinas.
De esta forma se condenó a las compañías telefónicas sucesoras a abonar a la pareja 16,5 millones de pesos en concepto de daño moral y tratamiento psicológico, más intereses acumulados desde 2001. El juicio cerró después de más de dos décadas.
En pocas palabras
- Antena ilegal: vecinos de Lomas de Zamora serán indemnizados tras 26 años de lucha por una antena instalada ilegalmente en 1996.
- Fallo judicial: la Justicia ordenó a las compañías telefónicas pagar 16,5 millones de pesos por daño moral y tratamiento psicológico.
- Operación irregular: la antena funcionó de forma ilegal durante años a pesar de la prohibición municipal y clausuras.