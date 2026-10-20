Por los reiterados cierres del Paso Cristo Redentor, las ventas de tour de compras disminuyeron

El cierre del Paso Cristo Redentor ha afectado la venta de los tour de compras a Chile. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Desde las empresas de pasajes, como Andesmar, señalan que esta inestabilidad repercute directamente en las ventas. Los pasajes en ómnibus parten desde los $55.000 por tramo, y ante los reiterados bloqueos, algunos usuarios prefieren volcarse al avión (cuyas tarifas arrancan en los $200.000) o directamente postergar la compra a último momento.

Cuando el Paso Cristo Redentor se cierra, las empresas de turismo ofrecen la reprogramación del viaje o la devolución del dinero, pero la molestia y el cambio de planes ya están instalados.

Aunque muchos mendocinos continúan viajando de forma individual en micros de línea hacia Santiago, la contratación de charter o colectivos dedicados exclusivamente al turismo de compras ha disminuido de forma drástica.

¿Por qué ya no se venden tantos tour de compras hacia Chile?

Por un lado, la menor brecha cambiaria por el encarecimiento del peso chileno achicó los márgenes de ahorro. Por otro lado, la apertura e incremento de las importaciones en Argentina, junto con la reducción de impuestos a ciertos productos, volvió menos atractivos rubros que antes eran furor, como los electrodomésticos.

Aunque la indumentaria aun conserva ciertas ventajas, ya no justifica un viaje relámpago con la misma fuerza que antes. A esto se le suma la expansión del comercio electrónico internacional, que permite traer productos sin moverse de casa.

Carlos Castro, de la agencia Punto Viajes, asegura que la percepción de inseguridad en Chile también influyó en la cautela de los viajeros, tras diversos episodios de robos sufridos por turistas en temporadas anteriores.

En noviembre de 2025, un colectivo destinado al tour de compras fue asaltado en Chile.

Ante la llegada de la temporada de verano, las agencias de turismo y las empresas de transporte enfrentan el desafío de adaptarse a un nuevo perfil de viajero: uno más cauteloso, que evalúa costos, seguridad y alternativas antes de aventurarse a cruzar la cordillera.