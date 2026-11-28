En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de emergencia. Pese al operativo, el tránsito permanece habilitado, aunque las autoridades solicitan circular con precaución por ese sector de alta montaña.
Cómo está el Paso Cristo Redentor
En cuanto al Sistema Integrado Cristo Redentor, permanece habilitado durante las 24 horas para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Sin embargo, las condiciones en la alta montaña son inestables.
Las temperaturas informadas en los distintos puntos del corredor internacional son las siguientes:
- Uspallata: 8°C.
- Punta de Vacas: -1°C.
- Puente del Inca: -3°C.
- Las Cuevas: 4°C.
Por su parte, el Paso Pehuenche también permanece habilitado, en este caso de 8 a 20.
Demoras en la aduana chilena
Acerca del movimiento en los complejos fronterizos, este sábado, cerca de las 9.30, se registraban unos 50 minutos de demora en el complejo Los Libertadores, del lado chileno.
En cambio, en la aduana argentina -complejo Roque Carranza- la circulación se desarrollaba sin demoras.
En pocas palabras
- Vuelco de camión: Un camión volcó en la ruta chilena 60, sector de Caracoles.
- Tránsito habilitado: A pesar del accidente, la circulación hacia Chile está habilitada con precaución.
- Paso Cristo Redentor: El paso internacional permanece abierto, pero con condiciones inestables en alta montaña.