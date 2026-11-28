En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de emergencia. Pese al operativo, el tránsito permanece habilitado, aunque las autoridades solicitan circular con precaución por ese sector de alta montaña.

Cómo está el Paso Cristo Redentor

En cuanto al Sistema Integrado Cristo Redentor, permanece habilitado durante las 24 horas para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Sin embargo, las condiciones en la alta montaña son inestables.