Son un tesoro porqe gracias a la resistencia de las telas sintéticas y los materiales aislantes de las sombrillas son perfectas para ser reutilizadas. Estas son algunas ideas ingeniosas del reciclaje:

Manta impermeable para picnic o playa: si sacas la tela del armazón podrás tener una lona ideal para el camping o la arena. Al ser impermeable y muy fácil de limpiar, evita que se filtre la humedad del pasto y previene que la arena fina se pegue.

Gracias al reciclaje, una sombrilla rota puede convertirse en cortinas, separadores de ambientes y mucho más.

Fundas impermeables para almohadones: aprovechá la tela de la sombrilla rota para hacer fundas de almohadones de patio, balcón o jardín. Al ser una tela pensada para el exterior, puede servir para protegerlos de salpicaduras y humedad.

Cortina o separador de ambientes: uniendo la lona o los paneles de la sombrilla, podés armar un divisor estético para cubrir paredes de vidrio en el balcón o delimitar sectores en el interior de la casa o incluso jardín.

Protector para plantas del sol intenso: si sacas la tela de la estructura de la sombrilla, la abris de punta a punta y la colgas con algún alambre cerca de tus plantas, podrás generar sombra sobre plantas que sufren mucho del sol.

Beneficios de esta idea de reciclaje