Los auriculares son los fieles compañeros para escuchar música en cualquier momento y lugar. Sin embargo, los de cable fueron quedando afuera de uso por los inalámbricos y por el mismo desgaste o rotura. Pero no dejes que por eso terminen en la basura, mejor dales una segunda vida a los que tengas y conviértelos en un tesoro.
Los auriculares de cable pasaron de moda, pero si te quedaron unos viejos, tenés un tesoro en tus manos
Los auriculares de cable quedaron viejos frente a los inalámbricos, pero seguro hay alguien que aún los conserva sin saber que son un tesoro
El reciclaje cobra cada vez más importancia y ahora los auriculares viejos se convierten en uno de los materiales más valiosos para darles una nueva vida, ya que más allá de su uso habitual, pueden transformarse en múltiples objetos útiles.
Quien tiene auriculares viejos o rotos, tiene un tesoro: en qué reutilizarlos
Los auriculares de cable suelen romperse, dejar de funcionar o quedar en desuso por haber sido reemplazados por modelos más nuevos. Pero lo que muchos no saben es que esconden un potencial oculto.
En este caso hay dos opciones muy buenas: primero, pueden convertirse en un tutor para plantas pequeñas. Es decir, el cable del auricular se puede moldear como apoyo para una planta en maceta y cuidar de tus plantas sin gastar de más.
Por otro lado, los auriculares pueden convertirse gracias al reciclaje creativo en un señalador para libros aprovechando el cable para crear un señalador flexible. Podés enrollarlo, darle forma de espiral o hacer un pequeño diseño decorativo en uno de sus extremos.
Para ello solo debes envolver con hilo de colores o lana fina para darle un toque decorativo o 3D y doblar el cable de los auriculares de tal forma que se forme un corazón, una estrella o la figura que más te guste. Después, pegalo sobre una tira de cartón fino, dejá secar el pegamento y poné el señalador entre las páginas del libro para marcar dónde dejaste la lectura.
Incluso puedes hacer pequeños espirales, trenzas decorativas o formas creativas para fijarlos sobre una base, como un portarretratos o tabla reciclada y así crear un cuadro moderno ideal para una decoración.
En pocas palabras
- Auriculares de cable: aunque pasaron de moda frente a los inalámbricos, aún pueden ser un tesoro.
- Reciclaje creativo: los cables pueden reutilizarse como tutores para plantas o señaladores de libros.
- Potencial oculto: con un poco de imaginación, los auriculares viejos se transforman en objetos útiles y decorativos.