En este caso hay dos opciones muy buenas: primero, pueden convertirse en un tutor para plantas pequeñas. Es decir, el cable del auricular se puede moldear como apoyo para una planta en maceta y cuidar de tus plantas sin gastar de más.

Por otro lado, los auriculares pueden convertirse gracias al reciclaje creativo en un señalador para libros aprovechando el cable para crear un señalador flexible. Podés enrollarlo, darle forma de espiral o hacer un pequeño diseño decorativo en uno de sus extremos.

Otras ideas geniales para reciclar tus ariculares de cable viejos.

Para ello solo debes envolver con hilo de colores o lana fina para darle un toque decorativo o 3D y doblar el cable de los auriculares de tal forma que se forme un corazón, una estrella o la figura que más te guste. Después, pegalo sobre una tira de cartón fino, dejá secar el pegamento y poné el señalador entre las páginas del libro para marcar dónde dejaste la lectura.

Incluso puedes hacer pequeños espirales, trenzas decorativas o formas creativas para fijarlos sobre una base, como un portarretratos o tabla reciclada y así crear un cuadro moderno ideal para una decoración.