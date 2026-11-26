Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid

Hasta el momento, los médicos no detectaron señales exclusivas que diferencien a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus. Sus manifestaciones son muy similares a las de cualquier infección respiratoria común.

Los principales síntomas del coronavirus a los que hay que prestar atención son:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión y secreción nasal.

La infectóloga María del Carmen Bangher advirtió que no hay que minimizar estos cuadros y detalló cuáles son las señales de alarma para ir urgente al médico: fiebre persistente, empeoramiento del estado general, dificultad para respirar y problemas para alimentarse en los niños pequeños.

Quiénes integran los grupos de personas en riesgo

La aparición de dos lactantes entre los primeros contagios detectados volvió a poner el foco en los sectores más frágiles frente al virus. Según explicó la médica epidemióloga María Mercedes Toplikar, los grupos que requieren mayor cuidado son los niños pequeños y los adultos mayores de 65 años.

Para evitar complicaciones e internaciones, los especialistas detallaron quiénes deben tener el esquema de vacunación actualizado:

Mayores de 65 años: necesitan recibir una dosis anual contra el Covid.

necesitan recibir una dosis anual contra el Covid. Embarazadas: deben vacunarse en cada embarazo para protegerse y pasarle defensas al bebé (además de aplicarse la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36).

deben vacunarse en cada embarazo para protegerse y pasarle defensas al bebé (además de aplicarse la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36). Menores de 65 años con enfermedades asociadas: tienen que consultar con su médico para evaluar una dosis de refuerzo según su factor de riesgo.

tienen que consultar con su médico para evaluar una dosis de refuerzo según su factor de riesgo. Bebés y niños: los menores de 6 meses aún no pueden recibir la vacuna contra el Covid, por lo que dependen de la inmunización materna; los niños mayores deben tener al día sus esquemas y la antigripal cuando corresponda.

Qué dice la ciencia la nueva variante de Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 como variante bajo monitoreo, aunque calificó como bajo su riesgo adicional para la salud pública mundial. Infectólogos como Hugo Pizzi y Ricardo Teijeiro coincidieron en que, si bien es muy contagiosa, no hay motivos para generar alarma.

Para reducir el riesgo de contagio en la vida diaria, los médicos recomiendan sostener cuatro hábitos simples: lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir vasos o botellas y consultar a un médico ante cualquier síntoma respiratorio sin automedicarse.