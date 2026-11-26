Durante décadas, cruzar el río Demerara, en Guyana, significó depender de un puente flotante que debía abrirse para dejar pasar a los barcos. Las interrupciones, las filas de vehículos y las demoras formaban parte de la rutina de miles de personas.
Pero esa situación comenzó a cambiar con la inauguración de una nueva estructura de 2,6 kilómetros que conecta las dos orillas y busca transformar el transporte en uno de los países que más está creciendo en América del Sur.
Del puente flotante a una megaestructura de cuatro carriles: la obra de US$262 millones que inauguró Guyana
Se trata del nuevo puente sobre el río Demerara, inaugurado el 5 de octubre de 2025. La infraestructura une Nandy Park, en la ribera este, con La Grange, en la ribera oeste, y reemplaza al antiguo puente levadizo que funcionaba desde la década de 1970.
La nueva construcción tiene cuatro carriles para vehículos, dos en cada sentido, y alcanza una altura de aproximadamente 50 metros sobre el agua en su punto más elevado. Esa característica permite que embarcaciones comerciales puedan navegar por debajo sin necesidad de interrumpir el tránsito terrestre.
El proyecto del puente demandó una inversión de aproximadamente US$260 millones y fue construido por un consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation. También contó con la participación de la firma italiana Politecnica en la supervisión de los trabajos. Parte del financiamiento llegó a través de un préstamo de 160,8 millones de euros del Banco de China.
El puente flotante que funcionó durante 50 años quedó atrás: así es la nueva conexión de Guyana sobre el río Demerara
Uno de los cambios más importantes es que el nuevo puente funciona las 24 horas y no tiene peaje. Además, fue diseñado para soportar una velocidad máxima de circulación de 80 kilómetros por hora. Las autoridades estiman que más de 50.000 personas que se desplazan diariamente entre ambas orillas podrán beneficiarse de la nueva conexión. El Gobierno también calcula que permitirá ahorrar unos 3.500 millones de dólares guyaneses al año.
Pero esta infraestructura tiene una importancia que va más allá de reducir los tiempos de viaje. Guyana atraviesa una transformación económica impulsada por el descubrimiento y la explotación de grandes reservas de petróleo en sus aguas territoriales. El crecimiento de esa actividad está aumentando la necesidad de contar con carreteras, puertos y conexiones capaces de acompañar el movimiento de trabajadores, mercancías y nuevas inversiones.
En pocas palabras
- Puente de Guyana: China financió una megaobra de 2,6 km sobre el río Demerara, reemplazando uno flotante.
- Infraestructura clave: La nueva construcción de cuatro carriles busca transformar el transporte y la economía del país.
- Conexión estratégica: La obra de US$262 millones beneficiará a 50.000 personas y es vital para el crecimiento económico por el petróleo.