La nueva construcción tiene cuatro carriles para vehículos, dos en cada sentido, y alcanza una altura de aproximadamente 50 metros sobre el agua en su punto más elevado. Esa característica permite que embarcaciones comerciales puedan navegar por debajo sin necesidad de interrumpir el tránsito terrestre.

El proyecto del puente demandó una inversión de aproximadamente US$260 millones y fue construido por un consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation. También contó con la participación de la firma italiana Politecnica en la supervisión de los trabajos. Parte del financiamiento llegó a través de un préstamo de 160,8 millones de euros del Banco de China.

El puente flotante que funcionó durante 50 años quedó atrás: así es la nueva conexión de Guyana sobre el río Demerara

Uno de los cambios más importantes es que el nuevo puente funciona las 24 horas y no tiene peaje. Además, fue diseñado para soportar una velocidad máxima de circulación de 80 kilómetros por hora. Las autoridades estiman que más de 50.000 personas que se desplazan diariamente entre ambas orillas podrán beneficiarse de la nueva conexión. El Gobierno también calcula que permitirá ahorrar unos 3.500 millones de dólares guyaneses al año.

Pero esta infraestructura tiene una importancia que va más allá de reducir los tiempos de viaje. Guyana atraviesa una transformación económica impulsada por el descubrimiento y la explotación de grandes reservas de petróleo en sus aguas territoriales. El crecimiento de esa actividad está aumentando la necesidad de contar con carreteras, puertos y conexiones capaces de acompañar el movimiento de trabajadores, mercancías y nuevas inversiones.