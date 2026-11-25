Un coyote fue uno de los primeros grandes mamíferos en recorrer una estructura de 380 metros construida sobre una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos. El puente todavía no fue inaugurado oficialmente, pero las cámaras ya registraron a sus primeros visitantes.
Construyeron un puente sobre una de las autopistas más transitadas de EE.UU. para que crucen los animales
El puente todavía no fue inaugurado oficialmente, pero algunos animales ya comenzaron a recorrerlo. Entre los primeros visitantes registrados aparecen coyotes y una pequeña lagartija
Animales comenzaron a utilizar esta infraestructura para desplazarse entre dos áreas naturales que durante décadas estuvieron separadas por el tránsito. La construcción se encuentra en Agoura Hills, al noroeste de Los Ángeles, California, y cruza la autopista US 101, por la que circulan alrededor de 300.000 vehículos cada día.
El puente de 380 metros que construyeron sobre una autopista de Estados Unidos para devolverles el paso a los animales
Se trata del Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un proyecto diseñado para que la fauna pueda atravesar la carretera sin exponerse a los automóviles. Las primeras imágenes llegaron antes de la apertura prevista para el 2 de diciembre de 2026. Una lagartija de valla occidental fue el primer animal registrado en el puente.
Después, las cámaras captaron a un coyote que exploraba uno de los sectores del puente. Otro ejemplar fue fotografiado mientras completaba el recorrido, convirtiéndose en uno de los primeros grandes mamíferos documentados en utilizarlo. También aparecieron tres coyotes jóvenes jugando entre la vegetación.
Un puente poco convencional
La infraestructura tiene una particularidad, no parece un puente tradicional. Su superficie fue cubierta con tierra y plantas nativas para reproducir el paisaje de las colinas que lo rodean. La idea es que los animales puedan atravesarlo sin sentir que están caminando sobre una infraestructura artificial. Además, cuenta con barreras laterales que reducen el ruido y la luz de los vehículos.
El proyecto demandó una inversión de 114 millones de dólares. La fundación de la filántropa Wallis Annenberg aportó 25 millones, mientras que el resto del financiamiento llegó de fondos públicos, organizaciones y donaciones de unas 6.000 personas.
Pero detrás de la construcción hay un problema que va más allá de los atropellos. Las autopistas y el crecimiento urbano fueron fragmentando el hábitat de los pumas de las montañas de Santa Mónica. Al quedar aislados, estos animales tienen menos posibilidades de encontrar pareja y mantener la diversidad genética de sus poblaciones.
Uno de los casos que impulsó la iniciativa fue el de P-22, un puma que se hizo conocido por vivir aislado en Griffith Park, en pleno Los Ángeles. Murió en 2022, después de sufrir lesiones compatibles con un atropello.
En pocas palabras
- Construcción histórica: Se inauguró un puente de 380 metros en California para el paso de fauna.
- Objetivo principal: El puente busca reconectar hábitats fragmentados por la autopista US 101 y reducir la mortalidad animal.
- Primeros visitantes: Cámaras registraron coyotes y otros animales utilizando la nueva infraestructura antes de su apertura oficial.