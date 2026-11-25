Después, las cámaras captaron a un coyote que exploraba uno de los sectores del puente. Otro ejemplar fue fotografiado mientras completaba el recorrido, convirtiéndose en uno de los primeros grandes mamíferos documentados en utilizarlo. También aparecieron tres coyotes jóvenes jugando entre la vegetación.

Un puente poco convencional

La infraestructura tiene una particularidad, no parece un puente tradicional. Su superficie fue cubierta con tierra y plantas nativas para reproducir el paisaje de las colinas que lo rodean. La idea es que los animales puedan atravesarlo sin sentir que están caminando sobre una infraestructura artificial. Además, cuenta con barreras laterales que reducen el ruido y la luz de los vehículos.

El proyecto demandó una inversión de 114 millones de dólares. La fundación de la filántropa Wallis Annenberg aportó 25 millones, mientras que el resto del financiamiento llegó de fondos públicos, organizaciones y donaciones de unas 6.000 personas.

Pero detrás de la construcción hay un problema que va más allá de los atropellos. Las autopistas y el crecimiento urbano fueron fragmentando el hábitat de los pumas de las montañas de Santa Mónica. Al quedar aislados, estos animales tienen menos posibilidades de encontrar pareja y mantener la diversidad genética de sus poblaciones.

Uno de los casos que impulsó la iniciativa fue el de P-22, un puma que se hizo conocido por vivir aislado en Griffith Park, en pleno Los Ángeles. Murió en 2022, después de sufrir lesiones compatibles con un atropello.