En 2017, un país insular del océano Índico tomó una decisión que despertó preocupación en las principales potencias del mundo. Entregó a una empresa estatal china el control operativo de uno de sus puertos estratégicos durante 99 años. A cambio, recibió más de 1.000 millones de dólares.
La operación no solo puso a China en una posición privilegiada sobre una de las rutas marítimas más importantes del planeta, sino que abrió un debate internacional sobre quién controla realmente las infraestructuras por las que circula el comercio mundial. El país era Sri Lanka y el puerto, Hambantota, ubicado en su costa sur, muy cerca de una de las principales rutas marítimas que conectan Asia con Europa.
El país que le entregó a China el control de uno de sus puertos más importantes
La historia comenzó años antes. En 2007, el Gobierno de Sri Lanka impulsó la construcción de un nuevo puerto en Hambantota, una región vinculada políticamente al entonces presidente Mahinda Rajapaksa. Para financiarlo recurrió a préstamos chinos. Las obras comenzaron en 2008 y el puerto fue inaugurado oficialmente en 2010.
Sin embargo, las instalaciones no consiguieron atraer suficiente actividad comercial. Los barcos que llegaban eran pocos y los ingresos estaban muy por debajo de las expectativas iniciales. El proyecto, que había sido concebido para convertirse en un importante centro logístico, comenzó a representar una carga financiera para el país.
Una ruta que China no estaba dispuesta a soltar
La salida que encontró el Gobierno fue negociar con China Merchants Port Holdings, una empresa estatal china. En diciembre de 2017 se concretó un acuerdo por el que la compañía obtuvo el 85 % de la empresa que desarrolla y opera el puerto y una concesión de 99 años. La operación supuso un desembolso de aproximadamente 1.120 millones de dólares. Sri Lanka, sin embargo, conservó la propiedad legal del puerto y mantuvo competencias sobre cuestiones de seguridad.
La ubicación explica buena parte del interés estratégico. Hambantota está cerca de la ruta marítima que conecta el este de Asia con Europa a través del océano Índico, por donde circulan grandes volúmenes de mercancías, petróleo y materias primas. Para China, contar con una instalación portuaria en esa zona representa una oportunidad para ampliar su presencia comercial y logística dentro de su iniciativa de la Franja y la Ruta.
El acuerdo también generó preocupación en India, Estados Unidos y Japón, que observaron con inquietud la creciente presencia china en el océano Índico y la posibilidad de que el puerto tuviera utilidad militar. No obstante, el contrato se estableció para operaciones comerciales y no supuso una transferencia automática de soberanía territorial.
En pocas palabras
- China adquiere control operativo del puerto de Hambantota por 99 años.
- La maniobra otorga a China una posición estratégica en una ruta comercial clave.
- El acuerdo generó inquietud internacional sobre la creciente influencia china en el océano Índico.