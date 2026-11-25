Sin embargo, las instalaciones no consiguieron atraer suficiente actividad comercial. Los barcos que llegaban eran pocos y los ingresos estaban muy por debajo de las expectativas iniciales. El proyecto, que había sido concebido para convertirse en un importante centro logístico, comenzó a representar una carga financiera para el país.

Una ruta que China no estaba dispuesta a soltar

La salida que encontró el Gobierno fue negociar con China Merchants Port Holdings, una empresa estatal china. En diciembre de 2017 se concretó un acuerdo por el que la compañía obtuvo el 85 % de la empresa que desarrolla y opera el puerto y una concesión de 99 años. La operación supuso un desembolso de aproximadamente 1.120 millones de dólares. Sri Lanka, sin embargo, conservó la propiedad legal del puerto y mantuvo competencias sobre cuestiones de seguridad.

La ubicación explica buena parte del interés estratégico. Hambantota está cerca de la ruta marítima que conecta el este de Asia con Europa a través del océano Índico, por donde circulan grandes volúmenes de mercancías, petróleo y materias primas. Para China, contar con una instalación portuaria en esa zona representa una oportunidad para ampliar su presencia comercial y logística dentro de su iniciativa de la Franja y la Ruta.

El acuerdo también generó preocupación en India, Estados Unidos y Japón, que observaron con inquietud la creciente presencia china en el océano Índico y la posibilidad de que el puerto tuviera utilidad militar. No obstante, el contrato se estableció para operaciones comerciales y no supuso una transferencia automática de soberanía territorial.