La historia de Isabela había comenzado con un sueño simple: tener una bici

La historia había comenzado con un pedido sencillo y cargado de amor. Marina sabía cuánto deseaba su hija tener una bicicleta, pero también sabía que el costo de un modelo adaptado estaba fuera de sus posibilidades. Por eso habló con Valeria, su seño, quien decidió hacer circular la búsqueda y pedir colaboración.

El año pasado, Isabela incluso se la había pedido a Papá Noel. Pero la situación económica familiar no permitió cumplir ese deseo. Esta vez, la mamá y la docente decidieron intentarlo de otra manera. Y la respuesta llegó mucho antes de lo que imaginaban.

La publicación de Diario UNO permitió que el pedido llegara a personas que podían ayudar. Un donante se comunicó y resolvió regalarle el triciclo. En cuestión de horas, aquel sueño que parecía lejano comenzó a convertirse en realidad.

Una segunda sorpresa que también hacía falta

La historia tuvo este miércoles un capítulo inesperado. Isabela también necesitaba bastones canadienses nuevos. Los que utilizaba estaban deteriorados y, además, no eran los adecuados para su estatura.

Valeria Juri contó que todo comenzó cuando la nena llegó a la escuela con uno de los bastones torcido.

“Resulta que ella hace unos días llegó conuno de los bastones torcido, y le pregunté: ‘Isa, ¿qué es lo que pasó?’. ‘No, seño, que subiendo al micro mi bastón se atoró con la puerta del colectivo y se me torció’, me dijo. Su estabilidad depende de esos bastones”, relató la docente.

Al consultar por la posibilidad de conseguir otros, descubrieron que los que utilizaba eran bastones viejos de adultos que habían sido adaptados. No tenían las dimensiones apropiadas para ella.

La nueva bici de Isabela. Ahora puede salir a pasear como cualquier chico. La persona que la donó guardó anonimato.

Entonces apareció otra mano solidaria. Una persona que conoció la situación se comunicó con amigos que tienen una ortopedia y les contó lo que necesitaba Isabela. La respuesta fue inmediata: le prepararon bastones de acuerdo con su altura, con todos los accesorios necesarios.

“Hoy, gracias a la generosidad de personas y a una ortopedia que se sumó a esta causa, tiene sus nuevos bastones”, celebró Valeria.

La maestra resumió el significado de esos gestos con unas palabras que dicen mucho más que un simple agradecimiento: “Isabela nos enseña que, aun cuando el camino presenta dificultades, siempre hay motivos para llegar a la escuela con una sonrisa. Sus bastones ya no estaban en buenas condiciones y tampoco eran los adecuados para su estatura. Sin embargo, ella seguía viniendo feliz, sin quejarse”.

Una historia que encontró muchos corazones

Isabela nació prematura, luego de que su mamá sufriera un desprendimiento de placenta durante el embarazo. Esa situación afectó su desarrollo neurológico y motriz. Tiene hemiplejia y necesita bastones canadienses para desplazarse. También cuenta con acompañamiento en la escuela y transita sus aprendizajes a su propio ritmo.

Su mamá había contado cuánto le dolía verla interesarse por los juegos de sus compañeros y no siempre poder participar. No pedía un lujo ni algo extraordinario: quería que su hija tuviera la oportunidad de disfrutar de una bicicleta, de esos paseos que forman parte de la infancia de tantos chicos.

Los nuevos bastones de Isa, listos para ser usados.

Valeria hizo suyo ese deseo. Porque entendió que no se trataba solamente de conseguir un objeto, sino de darle a una nena la posibilidad de jugar, compartir y sentirse parte.

Y la respuesta llegó. Primero con una bicicleta adaptada que apareció gracias a un donante anónimo y luego con unos bastones nuevos que también necesitaba.

En Mendoza, muchas veces la solidaridad se manifiesta sin grandes discursos, lejos de las cámaras y sin esperar nada a cambio. Alguien lee una historia, se conmueve y decide hacer algo. Esta vez, la noticia publicada por Diario UNO fue el puente para que el sueño de Isabela encontrara respuesta.

Ahora la esperan nuevos paseos, más seguridad para caminar y, sobre todo, la alegría de saber que hubo personas que escucharon su deseo y se ocuparon de hacerlo realidad.

Porque detrás de aquella bicicleta que Isabela le había pedido a Papá Noel había algo mucho más grande: las ganas de jugar como cualquier nena de 9 años. Y esta vez, gracias a su mamá, su seño y tantos mendocinos solidarios, ese deseo dejó de esperar.