Aunque la obra social cubrió las prestaciones correspondientes, los costos adicionales llevaron a sus familiares a organizar distintas iniciativas para reunir dinero. Una de ellas fue una rifa que tuvo como premio principal una camioneta Chevrolet modelo 1995, doble cabina, además de otros 10 premios sorpresa.

La mujer que ganó la camioneta y decidió devolverla

Rosa Ocampo, la mujer que ganó la camioneta de la familia Saromé y la devolvió para que pudieran seguir utilizándola.

Entre quienes colaboraron con la campaña estuvo Rosa Ocampo, una mujer oriunda de Tartagal, Salta, que vive en Malargüe desde hace cinco años. Compró un número de la rifa sin imaginar que terminaría siendo la ganadora del vehículo.

Cuando recibió la noticia, su primera reacción fue de sorpresa. Sin embargo, después de conocer más sobre la situación de Joaquín y las necesidades de su familia, decidió devolverles la camioneta.

"Yo había comprado el número, pero no con la intención de ganar, sino con la intención de colaborar", contó Rosa en una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos 94.5.

La mujer explicó que tomó esa decisión porque también es mamá y abuela y entendía que la familia todavía necesitaba el vehículo para trasladarse durante el tratamiento. "Se las dejo porque ellos lo necesitan, porque todavía les queda mucho por caminar con el tema de su hijo", expresó.

También contó que esperaba conocer personalmente a los Saromé y compartir unos mates con ellos. Su gesto se convirtió en uno de los episodios más recordados de aquella campaña solidaria que ayudó a visibilizar la lucha del joven.

La nota de Diario UNO en donde se relató el gesto solidario de Rosa Ocampo.

Así despidieron a Joaquín en las redes sociales

Después de conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigos, compañeros, docentes y personas que habían seguido su historia expresaron su tristeza y enviaron fuerzas a sus padres y familiares.

Uno de los mensajes fue el de un hombre que recordó la fortaleza con la que Joaquín había enfrentado la enfermedad: "La peleaste como un león, Joaco. (...) Demostraste tener más espíritu y fuerza que muchos". También escribió: "Abrazo al cielo hermano".

Jairo Morris, uno de sus compañeros, lo despidió con unas pocas palabras cargadas de afecto: "Descansa en paz, hermano. Te vamos a extrañar muchísimo. Eterno Joaco".

Otros mensajes también reflejaron el dolor por su partida. "Dejaste una huella en nuestros corazones. Gracias a Dios por permitir conocerte", escribió Alejandro Saavedra. Adriana Lomoro, por su parte, le dedicó una despedida: "Qué descanses en paz, Joaco. Siempre estarás en mi corazón".

El dolor de su comunidad educativa

La Escuela Técnica N.º 4-117 Ejército de los Andes, donde Joaquín cursaba quinto año, también publicó un mensaje para despedirlo. La comunidad educativa expresó su profunda tristeza por la muerte del estudiante y acompañó con cariño a sus padres y familiares.

"Qué difícil de asimilar", escribió también una docente en las redes sociales, mientras que Silvia Cáceres expresó su dolor y pidió fuerzas para los padres del joven.

La muerte de Joaquín dejó una gran pena entre quienes compartieron con él su vida y entre muchas personas que, a partir de aquella campaña solidaria, conocieron su historia y acompañaron su lucha.