Teck, una de las principales mineras de cobre del mundo, eligió Mendoza para explorar. Foto: Gentileza

Cornejo presentó la llegada de Teck como el anuncio central de su discurso, junto con la ampliación de BHP en Malargüe. "Dos de las principales compañías mineras del mundo han elegido Mendoza para invertir y operar", dijo. Lo definió como una muestra de confianza en la estabilidad, la seguridad jurídica y el rumbo que sostiene la provincia.

Quién es Teck

Teck tiene sede en Vancouver y más de un siglo de historia en la minería. Produce cobre y zinc en Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. En Chile opera Quebrada Blanca, en la región de Tarapacá, una de las ampliaciones de cobre más grandes de los últimos años. Además, la compañía está en pleno proceso de fusión con Anglo American. Si la operación se concreta, nacerá Anglo Teck, que se proyecta entre las cinco mayores productoras de cobre del mundo.

Además de producir, Teck tiene una división de exploración que sale a buscar los yacimientos del futuro en distintas partes del mundo. Es el área que llega a Mendoza. En julio, la directora de Exploración de la compañía, Sam Roffey, visitó la provincia con parte de su equipo técnico global. La recibieron el gobernador Cornejo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal. Esa reunión anticipaba el interés que hoy se concreta.

La empresa ya tiene experiencia en Argentina. En San Juan explora La Coipita, un proyecto de cobre en Calingasta. Lo hace mediante un acuerdo con la junior AbraSilver: Teck financia la exploración y, a cambio, puede quedarse con la mayor parte del proyecto. Es el esquema habitual con el que las grandes mineras entran a nuevos territorios: una empresa más chica asume el primer riesgo y la compañía grande aporta capital y capacidad técnica cuando el potencial empieza a confirmarse.

Dónde está el proyecto

Las propiedades están en el sector norte de San Rafael, en la franja cordillerana que se extiende hacia el Valle de Uco, cerca del límite con Chile. Del otro lado de la frontera, a esa misma altura, está El Teniente, de Codelco, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. La referencia que eligió Cornejo apunta a eso: la geología que en Chile sostiene una de las operaciones emblemáticas de la industria continúa del lado mendocino, donde casi no fue explorada.

Para empezar a trabajar en el terreno, Teck tiene que completar la evaluación ambiental. El primer paso es presentar el Informe de Impacto Ambiental ante la Autoridad Ambiental Minera. Si obtiene la aprobación, el proyecto pasa a la Legislatura para su ratificación.

Agaucu, la llave de entrada

Con la llegada de Teck, Agaucu queda vinculada con 2 de las mayores mineras del mundo. En Malargüe, sus proyectos avanzan de la mano de Kobrea, que a su vez se asoció con BHP para explorar El Destino. En San Rafael, sus propiedades pasan ahora a Teck. En los dos casos se repite el mismo esquema: un titular local que reunió propiedades e información durante años, y empresas internacionales que ponen el capital y la experiencia para perforar.

BHP, en tanto, amplía su presencia en la provincia con el contrato por El Seguro, en Malargüe, que ganó en la licitación de Impulsa Mendoza. Según Cornejo, además del capital aportará su experiencia técnica para operar el proyecto. La compañía también suma propiedades mineras en la provincia.