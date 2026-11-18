El dato que mejor explica su presente es otro. Por primera vez el cobre generó el 54% del resultado operativo del grupo, unos U$S18.000 millones, y superó al hierro, el negocio que históricamente la sostuvo. Ayudó un precio que, según la propia compañía, subió 35% durante el año.

La Argentina forma parte de ese plan. BHP tiene una cartera de proyectos en Chile, Australia y Argentina con la que podría aumentar su producción de cobre alrededor de 40% hacia 2035. Su apuesta principal es Vicuña, en San Juan, que desarrolla con Lundin Mining. Ingresó al RIGI con una inversión inicial estimada en U$S9.700 millones y un potencial de hasta U$S18.000 millones, y podría producir hasta 500.000 toneladas de cobre por año, además de oro y plata. En Mendoza, BHP tiene un acuerdo con Kobrea y destinó un presupuesto de U$S4 millones para el camino y la perforación en El Destino, en Malargüe.

En la Cumbre, BHP dará el jueves 19 una conferencia sobre Xplor, su programa de aceleración para empresas de exploración en etapas tempranas. Vienen René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas; Emily Nicholls, gerente de Xplor, y Marian Moroney, responsable de Exploración.

En julio los ejecutivos de exploración de Teck se reunieron con Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno de Mendoza

Teck, en camino a convertirse en Anglo Teck

Teck Resources es una minera canadiense con sede en Vancouver. En 2025 produjo 453.500 toneladas de cobre, y Quebrada Blanca, en el norte de Chile, aportó 190.000. A esa operación se suman Highland Valley Copper, en Canadá, y una participación del 22,5% en Antamina, en Perú.

Su gran movimiento es la fusión con Anglo American. Ambas compañías avanzan en una operación de U$S53.000 millones para formar Anglo Teck, que quedaría entre los 5 mayores productores de cobre del mundo. La nueva empresa tendrá su sede en Canadá, y Anglo American espera cerrar el proceso hacia marzo de 2027, con la aprobación del regulador de competencia de China todavía pendiente.

En la Argentina, la referencia de Teck es La Coipita, en San Juan. En la Cumbre hará el jueves 19 un workshop para presentar la compañía, su cartera de proyectos y sus actividades en el país. Vienen Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina, y Sam Roffey, directora de Exploración para las Américas.

La Cumbre de Minería Sostenible tiene su segunda edición en Mendoza esta semana.

Glencore, del yacimiento al comercio

Glencore es una compañía suiza con un perfil distinto al de sus pares. Además de producir, trabaja en la logística, el procesamiento y el reciclaje, con resultados concentrados en cobre, cobalto, zinc y níquel. En 2025 su producción propia de cobre fue de 851.600 toneladas, y su meta es llegar a unas 1,6 millones de toneladas hacia 2035.

Buena parte de ese salto depende de la Argentina. En Catamarca, MARA, que combina el yacimiento Agua Rica con la planta de Alumbrera, tiene prevista una producción de 200.000 toneladas de cobre por año y ya fue aprobado en el RIGI. La primera producción se espera para el segundo semestre de 2027. En San Juan está El Pachón, que tendría una capacidad de 350.000 toneladas anuales durante 25 años. Entre los dos proyectos, Glencore presentó al RIGI una inversión conjunta de U$S13.300 millones, la mayor desde que se lanzó el régimen.

Su CEO en la Argentina, Martín Pérez de Solay, participará el viernes 20 del panel “Los actores que producen los minerales críticos a nivel mundial”, de 16:30 a 17:10.

Lo que traen a Mendoza

BHP y Teck no vienen a Mendoza a mostrar minas en operación. Vienen a explicar cómo exploran y cómo eligen a las empresas que exploran primero. Ese es el punto que conecta a los gigantes con la etapa de la provincia. Malargüe Distrito Minero Occidental y Mendoza Norte Distrito Minero tienen decenas de proyectos en etapa inicial, y el camino habitual en la industria es que las empresas más chicas asuman el riesgo de los primeros sondajes y que las grandes entren cuando hay resultados.

Ese circuito tendrá su espacio el viernes en el panel “Explorar para crecer”, con representantes de Kobrea, Argentina Metals y Jaguar Uranium. Kobrea ya trabaja en Malargüe con el respaldo de BHP.