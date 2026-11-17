Ese punto de partida permite medir el recorrido de estos dos años, que empieza por el proyecto que en 2024 era solo un anuncio.

En la edición 2024 el gobernador volvió a poner en la agenda a PSJ. Meses después, se presentó la actualización de la DIA del proyecto en Uspallata. Gobierno de Mendoza

Primer paso: PSJ pasó del anuncio a la ley

En diciembre de 2025, el Senado dio sanción definitiva a la DIA de PSJ Cobre Mendocino y el proyecto quedó aprobado por la Ley 9.684. Es el primer proyecto de explotación metalífera que obtiene la ratificación legislativa desde la sanción de la Ley 7.722, en 2007.

Hoy PSJ está en etapa de factibilidad, y el trabajo técnico con mejoras en los equipos de este año mejoró sus números. La compañía apunta a producir 75.000 toneladas anuales de cobre fino en los primeros cuatro años de operación, con una inversión estimada en US$800 millones.

Segundo paso: Malargüe casi duplicó su cartera de exploración

La aprobación de PSJ llegó en la misma sesión que la segunda etapa del distrito de Malargüe. En diciembre de 2025, la Legislatura ratificó las 27 DIA de MDMO II, después de un proceso que incluyó una audiencia pública de dos jornadas en Malargüe y la revisión de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales. Con esa aprobación, el departamento pasó de 34 a 65 proyectos de exploración con evaluación ambiental aprobada en un año.

El modelo de distrito es lo que permitió ese ritmo. En lugar de tramitar cada proyecto por separado, la provincia evalúa bloques completos con una misma línea de base ambiental. Así, una zona que durante décadas no tuvo actividad metalífera concentra hoy la mayor cartera de exploración de cobre de Mendoza. El esquema ya va por su tercera fase: 71 proyectos ingresaron a la Autoridad Ambiental Minera y 69 están en evaluación técnica, el paso previo a una nueva audiencia y a su eventual envío a la Legislatura.

Tercer paso: regalías, fondo ambiental y controles, las reglas que en 2024 no existían

El paquete que aprobó la Legislatura en diciembre de 2025 no se limitó a habilitar proyectos. Incluyó también dos leyes que ordenan lo que viene cuando la actividad pase de explorar a producir.

La primera es el nuevo régimen de regalías mineras, que define cómo se reparte lo que paga la actividad. Una parte, el 12%, va a los municipios donde se realice la extracción que adhieran al régimen, con destino exclusivo a obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. La segunda crea el Fondo de Compensación Ambiental.

A esas leyes se suma un esquema de control más exigente. La DIA de PSJ obliga a actualizarla cada dos años y a presentar informes de sostenibilidad y un protocolo de vinculación comunitaria. Además, la provincia incorporó una ficha de inspección social para verificar que las empresas cumplan las buenas prácticas que declaran. Así, el debate minero en Mendoza ya no se limita a si se habilita o no un proyecto: también abarca cómo se distribuye lo que genera y quién lo controla.

La canadiense Kobrea fue la primera en perforar en el esquema de distritos. Ahora tiene un alianza con la división de exploración de BHP.

Cuarto paso: la exploración empieza a moverse con las junior

Con los permisos ambientales aprobados, el desafío pasó a ser llevar los proyectos al terreno, y ahí aparecen distintos caminos. El Seguro avanzó con el impulso de la empresa estatal Impulsa Mendoza y pasó a una sociedad con una compañía que cumple el rol de junior dentro del grupo BHP. Argentina Metals, una junior formada para explorar en Mendoza, consiguió financiamiento para trabajar en Las Estrellas, en la zona de Río Damas. Kobrea, que tiene un acuerdo con BHP, avanza con permisos y trámites en el oeste de Malargüe y espera la autorización del camino para perforar en El Destino. En alta montaña, la temporada de trabajo es corta y los permisos tienen que estar listos cuando se abre.

Ese avance marca uno de los contrastes más claros entre las dos cumbres. En 2024, Kobrea participó de un panel sobre la geología de la provincia. Este año, su gerente general, James Hedalen, llega como representante de la empresa que trabaja junto a una de las mayores mineras del mundo. Compartirá el panel “Explorar para crecer” con Roger Clegg, de Argentina Metals, y Luis Ducassi, de Jaguar Uranium.

Con un proyecto de cobre aprobado y un distrito en marcha, Mendoza empieza a captar la atención de compañías que hasta ahora la miraban de lejos.

BHP, Glencore y Teck

La presencia de BHP, Glencore y Teck muestra el nuevo lugar de la provincia. Son tres de las compañías que definen el mercado mundial del cobre, con minas en Chile, Perú, Canadá y Australia, entre otros países. El viernes compartirán el panel de minerales críticos.

BHP llega con tres representantes. René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, presentará la visión de la compañía sobre el cobre en Latinoamérica. Emily Nicholls es gerente de Xplor, el programa con el que BHP acompaña a empresas exploradoras en sus primeras etapas. Marian Moroney, del área de Exploración, participará del panel sobre sostenibilidad en la cadena de valor. La compañía ya tiene presencia en Mendoza a través de dos vías: su acuerdo con Kobrea en el oeste de Malargüe y la sociedad en El Seguro.

Teck estará representada por Sam Roffey, directora de Exploración para las Américas, y por Andrés Castillo, gerente de Exploraciones para Chile y Argentina. La compañía dará además un taller sobre su cartera global y sus proyectos en el país. Glencore llega con Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, a cargo de una cartera que incluye proyectos de cobre como El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca.

Que BHP y Teck envíen a sus responsables de exploración indica qué tipo de interés traen. Las grandes mineras llegan a una provincia cuando ven geología para explorar, y la exploración es justamente la etapa que hoy atraviesa Mendoza.

En 2024, la cumbre sirvió para presentar a Mendoza ante la industria. La de 2026 la sienta en la misma mesa con BHP, Glencore y Teck. Lo que se medirá en una próxima edición también está a la vista: PSJ en construcción, los primeros sondajes en Malargüe y el avance de la tercera fase del distrito.