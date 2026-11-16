Javier Milei decidió enviar a su jefe de gabinete a la cumbre de minería para respaldar a Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo y Diego Santilli vienen teniendo varias reuniones en pos de acordar la suspensión de las PASO que tanto desvela a Javier Milei y su gobierno.

Cornejo y Santilli vienen teniendo varias reuniones en las últimas semanas, y este martes podría comprobarse si efectivamente dieron frutos.

Es que el proyecto de Reforma Política que incluye la suspensión de las PASO, se trata en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y si logra tener dictamen habrá conseguido el paso directo para discutirse el 26 de noviembre en el recinto de la Cámara Alta.

Es allí donde los acuerdos con los gobernadores serán clave, porque los libertarios necesitan al menos 37 votos para abrochar la media sanción y discutirlo después en Diputados.

Cornejo será anfitrión de la Mesa del Cobre que atrae a 4 gobernadores más

El primer panel de esta segunda Cumbre de Minería Sostenible será la reunión de la Mesa del Cobre, en donde Alfredo Cornejo recibirá a sus pares de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir y de Catamarca, Raúl Jalil.

Los cinco gobernadores que integan la Mesa del Cobre llegarán a la II Cumbre de Minería Sostenible.

Hace 2 años, en la primera cumbre minera que organizó Mendoza esos mandatarios firmaron una agenda común de desarrollo y con ese documento también le enviaban un mensaje claro a los potenciales inversores: ratificaban solvencia y seguridad jurídica a la Mesa del Cobre y a los proyectos que se generaran.

En aquella cumbre del 2024 los gobernadores se ponían como meta algunas políticas en común, como fue la baja de impuestos para incentivar las inversiones mineras, la formación de capital humano, y la intención de desarrollar infraestructura de manera regional.

Ahora, 2 años después es muy probable que todos pongan sobre la mesa lo conseguido. En el caso de Cornejo muy probablemente sacará a relucir el avance de PSJ Cobre Mendocino, que no sólo tiene aprobado un RIGI por una inversión de U$S600 millones, sino que además firmó un acuerdo preliminar con Metso Corporation para comprar la planta de procesamiento de su futura mina de cobre en Uspallata.

Pero además de ese proyecto, Cornejo podrá contar como avanzan tanto el Distrito Minero Malargüe Occidental que tiene dos etapas con más de 100 proyectos con Declaración de Impacto Ambiental aprobado y otros 71 en estudio, y el Distrito Minero Norte, que abarca la zona de Las Heras.