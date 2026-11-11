La sociedad a la que Mendoza le revocó dos permisos aún tiene 5 proyectos aprobados en Malargüe

En su sitio web, Newera destaca sus proyectos de hidrógeno, uranio y vanadio en Argentina. Foto: gentileza Newera.

Los 5 proyectos que siguen en pie

Los cinco proyectos no están en la misma situación, según se puede verificar en los expedientes de cada uno de ellos. En Alicia, La Victoria y Malargüe West, la empresa presentó en marzo el formulario de inicio de actividades ante la autoridad ambiental y en septiembre acreditó a sus representantes. Mercedes 14 de Febrero siguió un camino parecido, aunque presentó el formulario en mayo, después de haber sido emplazada a hacerlo.

Mercedes Huanquimeleo es el caso distinto. No registra presentaciones de la empresa desde que la Legislatura ratificó su estudio ambiental, la misma situación que tenían los dos proyectos revocados.

Hay un detalle que obliga a mirar con atención a los 5. Mercedes Mariano, uno de los revocados, también había presentado su formulario de inicio de actividades. Aun así perdió el permiso, porque la obligación que se controla es instalar los trabajos en el terreno ante la Autoridad Minera, y eso no ocurrió dentro del plazo.

Quiénes están detrás

Todos los proyectos nacieron a nombre de Wild Ceruzzi, que llegó a reunir 27 propiedades en el distrito. Es director de NewEra Metal Resources, una empresa inglesa fundada por el geólogo británico Martin Jackson, quien a su vez figura como CEO de Newera Hydrogen.

La compañía declara una cartera de unas 37.000 hectáreas en diez proyectos en el Sur mendocino. Su plan es extraer bitumen, una sustancia similar al asfalto, para producir hidrógeno y recuperar vanadio, un metal que se usa en aceros especiales y en baterías. Para llegar a esa etapa, primero necesita explorar.

El mismo grupo ya mostró que sus derechos pueden terminar en manos de quien trabaja el terreno. En 2023 vendió unos cateos de uranio junto a la antigua mina Huemul a una compañía canadiense. Hoy esos derechos forman parte del proyecto Huemul de Jaguar Uranium, que cotiza en Nueva York y prevé empezar a perforar en 2027.

De aprobar proyectos a mirar el terreno

Malargüe Distrito Minero Occidental nació para resolver un cuello de botella: la evaluación ambiental proyecto por proyecto, que podía demorar años. Con el esquema de distrito, la Legislatura aprobó en bloque 34 proyectos en 2024 y otros 27 en 2025. Esa etapa le dio a Malargüe algo que no tenía: decenas de áreas habilitadas para explorar al mismo tiempo.

En ese mapa conviene distinguir entre los distintos tipos de actores. Por un lado están los titulares que aparecen en el arranque de los proyectos, personas o sociedades que pidieron las áreas y las sostienen administrativamente, y que no siempre son empresas de exploración. Por otro están las compañías junior, especialistas en exploración, que son las que le dan a un proyecto su primer impulso minero fuerte. Consiguen financiamiento en las bolsas o entre inversores de riesgo, ejecutan los primeros estudios en el terreno, desde el mapeo y el muestreo hasta las perforaciones, y generan la información geológica que necesitan las empresas de mayor magnitud para entrar en la cadena de desarrollo de una mina. Que un área pase de una etapa a la otra es lo que convierte un permiso en un proyecto.

Esa es la etapa que miran los inversores, y ahí aparecen hitos concretos. La junior canadiense Kobrea perforó El Perdido y sumó a BHP como socio para sus proyectos en el distrito. Impulsa adjudicó El Seguro a una sociedad del grupo BHP. Jaguar prepara su campaña en Huemul. Son los casos que muestran que el distrito empieza a generar información geológica nueva, la condición para que lleguen capitales mayores.

En ese contexto, la revocación de dos permisos puede leerse como la primera señal de que la autoridad va a seguir de cerca los plazos de cada proyecto. La Dirección de Minería presentó la decisión como parte de su tarea de control para que los permisos otorgados se traduzcan en exploración dentro de los términos legales.

Si ese criterio se aplica con la misma lógica al resto de los distritos, el efecto es doble: las áreas aprobadas tienen que mostrar actividad, y las que no la muestran vuelven al circuito para quien esté dispuesto a trabajarlas.

Qué pasa con las áreas revocadas

Las 5.920 hectáreas de Mercedes North y Mercedes Mariano no vuelven directamente al mercado. Cuando las resoluciones queden firmes, Impulsa Mendoza, la empresa minera del Estado provincial, tendrá 30 días hábiles para decidir si las reserva para investigación geológica o se queda con ellas.

En el segundo caso, deberá llamar a un concurso dentro de los 180 días, en el que los interesados tendrán que presentar un programa de trabajo y un compromiso de inversión. Si no las toma, quedan liberadas para cualquier interesado.

Así, la mirada queda puesta en dos movimientos. Uno es lo que haga Newera con los cinco proyectos que todavía conserva. El otro es lo que decida Impulsa con los dos que perdió. Ambos van a mostrar cómo funciona en la práctica la nueva etapa de los distritos mineros de Mendoza.