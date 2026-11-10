Mendoza pierde su olivicultura y la supera San Juan

El contraste con San Juan y el resto del país

Guardia fue categórico al señalar que las inversiones olivícolas en Argentina no se detuvieron, sino que esquivan a Mendoza por falta de estímulos oficiales. Detalló que existen desarrollos serios y nuevas plantaciones en zonas como Coronel Dorrego (Buenos Aires), La Rioja y Catamarca, pero hizo especial hincapié en el modelo sanjuanino.

"San Juan lo ha hecho envidiablemente bien para nosotros, que amamos esto y que vemos destruida la olivicultura acá. Lo vemos tan fuerte allá, en Chilecito o en La Rioja, y decís 'nosotros que hemos puesto en vidriera mundial al aceite de oliva argentino hoy no podemos tener los kilos que desearíamos", lamentó el especialista.

Las inversiones olivícolas en Argentina no se detuvieron, sino que esquivan a Mendoza por falta de estímulos oficiales.

Ante la consulta sobre si la intervención del Estado resulta necesaria para revertir esta tendencia, el productor no dudó: "Esto es política de Estado 100%. En San Juan muchos te dicen que el crecimiento lo hicieron los diferimientos impositivos, pero las inversiones siguen hasta hoy mismo".

El desafío de seducir al inversor en la olivicultura

Para Guardia, el camino de la recuperación no depende exclusivamente de líneas de crédito blandas, sino de un rediseño en la estrategia para captar los capitales que hoy se van a otras latitudes. Explicó que Mendoza corre con una ventaja fundamental: la chapa internacional de la vitivinicultura.

"Con un poquito de estrategia que nos sentemos a pensar cómo traer inversores, en dos minutos lo tenemos. Un tipo que está armando una finca en cualquier lugar de la Argentina, si le das una mínima posibilidad de hacerlo en Mendoza, lo va a hacer acá. Ya tenemos un nombre armado con la vitivinicultura, donde hay bodegas e inversiones multinacionales que pueden ser complementarias", analizó.

En ese sentido, concluyó que la tarea del sector público es urgente: "Es sentarse a discutir mínimas estrategias para hacer que esos mismos tipos que hoy plantan en el sur vengan y planten en Mendoza. Es un desafío 100% para el gobierno".