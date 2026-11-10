Mientras el negocio mundial del aceite de oliva se expande y los precios internacionales se mantienen competitivos, Mendoza asiste a una paradoja que preocupa al sector: la provincia sigue perdiendo plantaciones históricas frente al desarrollo inmobiliario o cultivos más rentables, quedando relegada ante el impulso de otras regiones del país.
Mendoza pierde su olivicultura y la supera San Juan
Productores de Mendoza alertan por la tala sistemática de olivos históricos y la falta de incentivos para la inversión, mientras San Juan capitaliza el crecimiento
Gabriel Guardia, reconocido productor y especialista en olivicultura, alertó sobre esta situación y trazó una dura comparación con San Juan, que supo capitalizar las inversiones del sector y hoy exhibe un nivel de desarrollo que consideró " envidiable".
"La provincia sigue con su escasez de olivos que viene ya de hace muchos años. Se han perdido 15.000 hectáreas y se siguen cortando todos los días en Mendoza", advirtió Guardia en diálogo con Conexión Agro. "El negocio se hace cada vez más grande en el mundo y la única tarea pendiente que nos queda acá es recuperar esas hectáreas perdidas. Hoy es el único lugar donde no se está plantando".
El contraste con San Juan y el resto del país
Guardia fue categórico al señalar que las inversiones olivícolas en Argentina no se detuvieron, sino que esquivan a Mendoza por falta de estímulos oficiales. Detalló que existen desarrollos serios y nuevas plantaciones en zonas como Coronel Dorrego (Buenos Aires), La Rioja y Catamarca, pero hizo especial hincapié en el modelo sanjuanino.
"San Juan lo ha hecho envidiablemente bien para nosotros, que amamos esto y que vemos destruida la olivicultura acá. Lo vemos tan fuerte allá, en Chilecito o en La Rioja, y decís 'nosotros que hemos puesto en vidriera mundial al aceite de oliva argentino hoy no podemos tener los kilos que desearíamos", lamentó el especialista.
Ante la consulta sobre si la intervención del Estado resulta necesaria para revertir esta tendencia, el productor no dudó: "Esto es política de Estado 100%. En San Juan muchos te dicen que el crecimiento lo hicieron los diferimientos impositivos, pero las inversiones siguen hasta hoy mismo".
El desafío de seducir al inversor en la olivicultura
Para Guardia, el camino de la recuperación no depende exclusivamente de líneas de crédito blandas, sino de un rediseño en la estrategia para captar los capitales que hoy se van a otras latitudes. Explicó que Mendoza corre con una ventaja fundamental: la chapa internacional de la vitivinicultura.
"Con un poquito de estrategia que nos sentemos a pensar cómo traer inversores, en dos minutos lo tenemos. Un tipo que está armando una finca en cualquier lugar de la Argentina, si le das una mínima posibilidad de hacerlo en Mendoza, lo va a hacer acá. Ya tenemos un nombre armado con la vitivinicultura, donde hay bodegas e inversiones multinacionales que pueden ser complementarias", analizó.
En ese sentido, concluyó que la tarea del sector público es urgente: "Es sentarse a discutir mínimas estrategias para hacer que esos mismos tipos que hoy plantan en el sur vengan y planten en Mendoza. Es un desafío 100% para el gobierno".
En pocas palabras
- Mendoza pierde olivicultura: Productores alertan por tala de olivos históricos y falta de incentivos.
- San Juan capitaliza el crecimiento: La vecina provincia exhibe un desarrollo olivícola envidiable.
- Inversiones esquivan Mendoza: La falta de estímulos oficiales desvía capitales hacia otras provincias.